/बीकानेर में NEET UG परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था

NEET UG Exam: बीकानेर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET UG) को लेकर बीकानेर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. आज जिले में NEET UG परीक्षा का आयोजन हो रहा है, जिसमें जिले के 22 परीक्षा केंद्रों पर कुल 6 हजार 835 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं.

परीक्षा का समय और व्यवस्था

परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी. परीक्षा को सुचारू, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं. जिला कलेक्टर निशांत जैन खुद परीक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी केंद्रों पर नजर रखे हुए हैं.

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सुरक्षा और ड्यूटी व्यवस्था

परीक्षा के सफल आयोजन के लिए जिले में 570 इनविजिलेटर और 22 ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं. साथ ही पुलिस विभाग, बिजली विभाग, परिवहन विभाग और कंट्रोल रूम की मजबूत व्यवस्था की गई है. हर संभव स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखी गई है.

जिला कलेक्टर का सख्त निर्देश

जिला कलेक्टर निशांत जैन ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. परीक्षा केंद्रों पर किसी भी अनियमितता या गड़बड़ी की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि NEET जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा की शुचिता बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है. परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने को कहा गया है.

परीक्षार्थियों के लिए सलाह

जिला प्रशासन ने सभी परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें और परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करें. साथ ही किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें.बीकानेर में NEET UG परीक्षा के सफल आयोजन के लिए प्रशासन की यह सजगता सराहनीय मानी जा रही है. जिले के 22 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि परीक्षा नकल मुक्त और अनुशासित वातावरण में संपन्न हो सके.

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