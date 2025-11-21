Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Tour The Thar 2025 की प्राइज मनी अब 30 लाख, दुनिया भर से आ रहे साइकिलिस्ट

Tour The Thar 2025 : बीकानेर में होने वाली इस प्रतियोगिता में सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस जैसे देशों से भी प्रतिभागियों ने हिस्सा लेना है. अब तक 750 साइक्लिस्ट अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 21, 2025, 12:44 PM IST | Updated: Nov 21, 2025, 12:44 PM IST

Trending Photos

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड की शुरुआत! बेहाल होंगे इन जिलों के लोग, हो जाएं सावधान
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड की शुरुआत! बेहाल होंगे इन जिलों के लोग, हो जाएं सावधान

उदयपुर में शादी करने का सपना, तो कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश! जानें कितना हो सकता है खर्चा
7 Photos
Udaipur

उदयपुर में शादी करने का सपना, तो कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश! जानें कितना हो सकता है खर्चा

क्या आप जानते हैं राजस्थान की इस जगह को कहते हैं लहसुन का कटोरा!
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान की इस जगह को कहते हैं लहसुन का कटोरा!

बांसवाड़ा में शुरू हुआ देश का बड़ा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, 20 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार!
6 Photos
Rajasthan Government Project

बांसवाड़ा में शुरू हुआ देश का बड़ा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, 20 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार!

Tour The Thar 2025 की प्राइज मनी अब 30 लाख, दुनिया भर से आ रहे साइकिलिस्ट


Bikaner News : केंद्रीय क़ानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल आज अपने बीकानेर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने टूर द थार कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता की. मंत्री मेघवाल ने बताया कि ये भव्य आयोजन 23 नवंबर को नौरंगदेसर से शुरू होगा, जिसमें देश-विदेश से सैकड़ों साइक्लिस्ट हिस्सा लेने आ रहे हैं.

उन्होंने कहा कि इस रेस से बीकानेर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी और पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस जैसे देशों से प्रतिभागियों के आने की बात कही. अब तक 750 साइक्लिस्ट अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं.Image Element

मंत्री मेघवाल का यह एक और नवाचार है ऐसे में मंत्री ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य फिट इंडिया का संदेश देना और खेलों के साथ प्रदेश की संस्कृति को भी आगे बढ़ाना है. विजेताओं के लिए 25 से 30 लाख रुपए तक की प्राइज मनी रखी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वहीं साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया विजेताओं का निर्णय करेगी. उन्होंने यह भी बताया कि इस पूरे आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से विस्तृत चर्चा की गई है, ताकि बीकानेर में पर्यटन विकास की संभावनाओं को और मजबूती मिल सके.

क्या है Tour The Thar 2025

ये एक साइकिलिंग रेस होगी जो थार रेगिस्थान में आयोजित हो रही है. जिसमें अंतराष्ट्रीय साइकिलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं, 300 किमी रिले, 200 किमी और 100 किमी रिले वाली इस प्रतियोगिता में साइकिलिस्ट की क्षमता का परीक्षण होगा और साथ ही राजस्ता की पर्यटन और सांस्कृतिक क्षमता को बढ़ावा मिलने की पूरी संभावना है. जिसके लिए रजिस्ट्रेशन भी अच्छी खासी संख्या में हुए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news