Tour The Thar 2025 की प्राइज मनी अब 30 लाख, दुनिया भर से आ रहे साइकिलिस्ट

Tour The Thar 2025 : बीकानेर में होने वाली इस प्रतियोगिता में सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस जैसे देशों से भी प्रतिभागियों ने हिस्सा लेना है. अब तक 750 साइक्लिस्ट अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं.
Trending Photos
Bikaner News : केंद्रीय क़ानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल आज अपने बीकानेर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने टूर द थार कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता की. मंत्री मेघवाल ने बताया कि ये भव्य आयोजन 23 नवंबर को नौरंगदेसर से शुरू होगा, जिसमें देश-विदेश से सैकड़ों साइक्लिस्ट हिस्सा लेने आ रहे हैं.
उन्होंने कहा कि इस रेस से बीकानेर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी और पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस जैसे देशों से प्रतिभागियों के आने की बात कही. अब तक 750 साइक्लिस्ट अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं.
मंत्री मेघवाल का यह एक और नवाचार है ऐसे में मंत्री ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य फिट इंडिया का संदेश देना और खेलों के साथ प्रदेश की संस्कृति को भी आगे बढ़ाना है. विजेताओं के लिए 25 से 30 लाख रुपए तक की प्राइज मनी रखी गई है.
वहीं साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया विजेताओं का निर्णय करेगी. उन्होंने यह भी बताया कि इस पूरे आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से विस्तृत चर्चा की गई है, ताकि बीकानेर में पर्यटन विकास की संभावनाओं को और मजबूती मिल सके.
क्या है Tour The Thar 2025
ये एक साइकिलिंग रेस होगी जो थार रेगिस्थान में आयोजित हो रही है. जिसमें अंतराष्ट्रीय साइकिलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं, 300 किमी रिले, 200 किमी और 100 किमी रिले वाली इस प्रतियोगिता में साइकिलिस्ट की क्षमता का परीक्षण होगा और साथ ही राजस्ता की पर्यटन और सांस्कृतिक क्षमता को बढ़ावा मिलने की पूरी संभावना है. जिसके लिए रजिस्ट्रेशन भी अच्छी खासी संख्या में हुए हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!