/बीकानेर में साइबर ठगी नेटवर्क का भंडाफोड़, रोहित गोदारा गैंग से जुड़े 2 आरोपी गिरफ्तार

राज्य चुनें
Rajasthan Crime: राजस्थान के बीकानेर साइबर थाना पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो साइबर ठगी की रकम को अपराधी गिरोह तक पहुंचाने का काम कर रहे थे. पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार दोनों आरोपी कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा गिरोह से जुड़े हुए हैं और साइबर ठगी से प्राप्त रकम को विभिन्न माध्यमों से गैंग तक पहुंचाने का काम करते थे.
पुलिस के अनुसार, आरोपी बैंक खातों और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन में शामिल थे. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी प्लेसिम पे नामक एप्लीकेशन के जरिए साइबर ठगी से प्राप्त राशि को क्रिप्टो करेंसी में परिवर्तित कर अपराधी गिरोहों तक पहुंचाते थे. दोनों आरोपियों के बैंक खातों में साइबर ठगी से जुड़े करीब 50 लाख रुपये के ट्रांजेक्शन का खुलासा हुआ है.
यह भी पढ़ें- विकास कार्यों के नाम पर बार-बार खोदी जा रहीं जयपुर की सड़कें, मानसून से पहले बढ़ी लोगों की चिंता
साथ ही देश के विभिन्न राज्यों में दर्ज साइबर ठगी की 23 शिकायतों का कनेक्शन भी इन खातों से जुड़ा पाया गया है. बीकानेर साइबर थाना पुलिस ने आरोपी मनीष स्वामी और मुकेश विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है. एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन, सीओ शालिनी बजाज के सुपरविजन तथा साइबर थाना प्रभारी रमेश सर्वटा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई का खुलासा पुलिस ने प्रेस वार्ता के दौरान किया पुलिस का कहना है कि यह केवल शुरुआती कार्रवाई है और पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है.
यह भी पढ़ें- भजनलाल सरकार की औद्योगिक नीति को मिला समर्थन, RIICO की योजना के 11वें चरण में 440 ऑनलाइन आवेदन
साइबर ठगी के इस संगठित गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश जारी है तथा आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है. साइबर अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क पर प्रहार करते हुए बीकानेर पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि साइबर ठगी से अर्जित रकम को छिपाने या अपराधी गिरोहों तक पहुंचाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. अब पुलिस की नजर इस पूरे रैकेट से जुड़े अन्य लोगों पर भी है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bikaner Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!