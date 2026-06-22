/बीकानेर में साइबर ठगी नेटवर्क का भंडाफोड़, रोहित गोदारा गैंग से जुड़े 2 आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan Crime: राजस्थान के बीकानेर साइबर थाना पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो साइबर ठगी की रकम को अपराधी गिरोह तक पहुंचाने का काम कर रहे थे. पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार दोनों आरोपी कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा गिरोह से जुड़े हुए हैं और साइबर ठगी से प्राप्त रकम को विभिन्न माध्यमों से गैंग तक पहुंचाने का काम करते थे.

पुलिस के अनुसार, आरोपी बैंक खातों और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन में शामिल थे. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी प्लेसिम पे नामक एप्लीकेशन के जरिए साइबर ठगी से प्राप्त राशि को क्रिप्टो करेंसी में परिवर्तित कर अपराधी गिरोहों तक पहुंचाते थे. दोनों आरोपियों के बैंक खातों में साइबर ठगी से जुड़े करीब 50 लाख रुपये के ट्रांजेक्शन का खुलासा हुआ है.

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साथ ही देश के विभिन्न राज्यों में दर्ज साइबर ठगी की 23 शिकायतों का कनेक्शन भी इन खातों से जुड़ा पाया गया है. बीकानेर साइबर थाना पुलिस ने आरोपी मनीष स्वामी और मुकेश विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है. एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन, सीओ शालिनी बजाज के सुपरविजन तथा साइबर थाना प्रभारी रमेश सर्वटा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई का खुलासा पुलिस ने प्रेस वार्ता के दौरान किया पुलिस का कहना है कि यह केवल शुरुआती कार्रवाई है और पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है.

साइबर ठगी के इस संगठित गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश जारी है तथा आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है. साइबर अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क पर प्रहार करते हुए बीकानेर पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि साइबर ठगी से अर्जित रकम को छिपाने या अपराधी गिरोहों तक पहुंचाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. अब पुलिस की नजर इस पूरे रैकेट से जुड़े अन्य लोगों पर भी है.