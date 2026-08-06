/जेल में बंद NDPS आरोपी ने दी SI भर्ती परीक्षा, सलाखों के पीछे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर उठे सवाल

Bikaner News: राजस्थान की चर्चित सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा के दौरान बीकानेर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने भर्ती प्रक्रिया को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. एनडीपीएस एक्ट के एक विचाराधीन बंदी को अदालत के आदेश पर केंद्रीय कारागृह से पुलिस अभिरक्षा में परीक्षा दिलाने लाया गया, लेकिन परीक्षा के दौरान उसके दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर विवाद खड़ा हो गया. अब पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग उठने लगी है. यह मामला सामने आने के बाद अभ्यर्थियों के बीच भी चर्चा तेज हो गई है और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं.



अदालत के आदेश पर पुलिस अभिरक्षा में पहुंचा था बंदी

जानकारी के अनुसार, एनडीपीएस एक्ट के मामले में जेल में बंद विचाराधीन आरोपी संदेश को विशेष न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस अभिरक्षा में परीक्षा दिलाने के लिए लाया गया था. आरोपी ने श्रीगंगानगर रोड स्थित पुलिस मोटर ड्राइविंग स्कूल के पीटी परेड ग्राउंड में आयोजित भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया. कानूनी प्रक्रिया के तहत विचाराधीन बंदी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिलने के बाद उसे सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा केंद्र तक लाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source



दस्तावेज सत्यापन पर उठे गंभीर सवाल

विवाद उस समय शुरू हुआ जब परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी के दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर आपत्तियां सामने आईं. आरोप है कि दस्तावेजों के वेरिफिकेशन में निर्धारित प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया. कुछ लोगों ने सत्यापन प्रक्रिया में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया. बताया जा रहा है कि दस्तावेजों की जांच के दौरान सामने आई कुछ विसंगतियों के बाद यह मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया.



भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर चर्चा

मामले के सामने आने के बाद अब भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर बहस शुरू हो गई है. अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि किसी भी उम्मीदवार के दस्तावेजों के सत्यापन में नियमों का पालन नहीं हुआ है, तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. हालांकि, यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि अभी तक किसी सक्षम जांच एजेंसी या न्यायालय ने दस्तावेज सत्यापन में गड़बड़ी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. फिलहाल आरोपों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मामले की पड़ताल की जा रही है.



संबंधित एजेंसियां जुटीं जांच में

सूत्रों के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है. यह देखा जा रहा है कि दस्तावेज सत्यापन निर्धारित नियमों के अनुरूप हुआ था या नहीं. यदि किसी स्तर पर अनियमितता सामने आती है तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है. मामले में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड, दस्तावेज और सत्यापन की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने की संभावना जताई जा रही है.



आगे क्या होगा?

अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं. यदि दस्तावेज सत्यापन या भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता साबित होती है, तो संबंधित अधिकारियों और अभ्यर्थी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है. वहीं यदि जांच में प्रक्रिया सही पाई जाती है, तो विवाद पर भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी. फिलहाल बीकानेर से सामने आया यह मामला राजस्थान की SI भर्ती परीक्षा का सबसे चर्चित घटनाक्रम बन गया है. भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थी और आम लोग अब जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिससे पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आ सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!