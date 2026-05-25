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बीकानेर पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, BSF हेडक्वार्टर में करेंगे रात्रि विश्राम

Rajasthan: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सोमवार को राजस्थान दौरे के तहत बीकानेर पहुंचे. उनके साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल भी मौजूद रहे. नाल एयरफोर्स स्टेशन पर भजनलाल शर्मा ने गृहमंत्री अमित शाह की अगवानी की.

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 25, 2026, 11:47 PM|Updated: May 25, 2026, 11:47 PM
बीकानेर पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, BSF हेडक्वार्टर में करेंगे रात्रि विश्राम
Image Credit: Amit Shah

Rajasthan: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सोमवार को राजस्थान दौरे के तहत बीकानेर पहुंचे. गृहमंत्री अमित शाह विशेष विमान से नाल एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया. उनके साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल भी मौजूद रहे.

नाल एयरफोर्स स्टेशन पर भजनलाल शर्मा ने गृहमंत्री अमित शाह की अगवानी की. इस दौरान BJP के कई वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे. एयरफोर्स स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और पूरे दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया.

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गृहमंत्री अमित शाह के स्वागत के दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश महामंत्री मिथिलेश गौतम, अविनाश शर्मा, भूपेंद्र सैनी, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई, प्रदेश मंत्री डॉ. अपूर्वा सिंह, जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़ और श्याम पंचारिया सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे.

इसके अलावा विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, सिद्धि कुमारी, जेठनंद व्यास, अंशुमान सिंह भाटी, ताराचंद सारस्वत, गुरवीर सिंह बराड़, जयदीप बिहाणी, हरलाल सारण और गणेश राज बंसल भी एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे.

दौरे के दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, डीसी श्राम मीणा, आईजी ओमप्रकाश, जिला कलेक्टर निशांत जैन और एसपी मृदुल कच्छावा सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.

नाल एयरफोर्स स्टेशन पहुंचने के बाद गृहमंत्री अमित शाह BSF हेडक्वार्टर के लिए रवाना हो गए. जानकारी के अनुसार वे बीकानेर में BSF हेडक्वार्टर में रात्रि विश्राम करेंगे. उनके दौरे को लेकर बीकानेर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद की गई है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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