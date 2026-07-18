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बीकानेर में गजेंद्र सिंह शेखावत का पलटवार, गहलोत के बयान पर डोटासरा को घेरा

Gajendra Singh Shekhawat: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीकानेर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि जब गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे, तब उन्हें क्या जवाब मिला था, यह उन्हें याद करना चाहिए. संसद सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल और चर्चा जरूरी हैं, लेकिन चर्चा सार्थक होनी चाहिए. सोनम वांगचुक के मुद्दे पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की और बाद में रेल मार्ग से दिल्ली रवाना हो गए.

Edited byAnsh RajReported byRounak vyas
Published: Jul 18, 2026, 12:03 PM|Updated: Jul 18, 2026, 12:03 PM
बीकानेर में गजेंद्र सिंह शेखावत का पलटवार, गहलोत के बयान पर डोटासरा को घेरा
Image Credit: BikanerSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bikaner News: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को बीकानेर दौरे पर पहुंचे. यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. बीकानेर में कुछ समय रुकने के बाद केंद्रीय मंत्री रेल मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हो गए. उनके दौरे के दौरान स्थानीय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी उनसे मुलाकात की.

अशोक गहलोत के बयान पर दिया जवाब

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मीडिया से बातचीत के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जब शिक्षा मंत्री थे, उस समय उनकी मौजूदगी में तबादलों को लेकर क्या परिस्थितियां बनी थीं और उन्हें क्या जवाब मिला था, यह उन्हें स्वयं याद कर लेना चाहिए. शेखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, उन्हें अपने कार्यकाल का भी मूल्यांकन करना चाहिए.

संसद सत्र को लेकर विपक्ष को नसीहत

आगामी संसद सत्र को लेकर विपक्ष की रणनीति पर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना, चर्चा करना और मुद्दे उठाना पूरी तरह उचित है. उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और वहां जनहित से जुड़े विषयों पर गंभीर एवं सार्थक चर्चा होनी चाहिए. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि चर्चा का उद्देश्य केवल गतिरोध पैदा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि देशहित में सकारात्मक और रचनात्मक संवाद होना चाहिए.

वांगचुक के मुद्दे पर नहीं दी प्रतिक्रिया

सोनम वांगचुक से जुड़े सवाल पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोई टिप्पणी करने से परहेज किया. उन्होंने इस विषय पर प्रतिक्रिया देने से बचते हुए अन्य मुद्दों पर ही अपनी बात रखी. उनकी इस चुप्पी को लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग-अलग चर्चाएं भी देखने को मिलीं, हालांकि मंत्री ने इस संबंध में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की.

दिल्ली के लिए हुए रवाना

बीकानेर प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत और स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रेल मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हो गए. उनके बयान को आगामी संसद सत्र और राजस्थान की राजनीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. वहीं, शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जारी राजनीतिक बयानबाजी भी एक बार फिर तेज होती नजर आई. संसद सत्र से पहले नेताओं के ऐसे बयान राजनीतिक माहौल को और गर्माने वाले माने जा रहे हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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