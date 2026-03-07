बीकानेर की इस छोरी ने दिखाया कमाल, दादी देती थी सपनों का उड़ान, पढ़ें सफलता की पूरी कहानी

Bikaner News: बीकानेर जिले की रहने वाली नमिता सोनी UPSC परीक्षा पास की, जिनकों 547वीं रैंक मिली. नमिता सोनी UPSC में तीसरे प्रयास में चयन हुआ. पढ़ें उनकी सफलता की पूरी कहानी.
Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर जिले की रहने वाली नमिता सोनी UPSC परीक्षा पास की, जिन्होंने 547वीं रैंक हासिल कर परिवार और शहर का नाम रोशन किया. नमिता सोनी UPSC में तीसरे प्रयास में चयन हुआ.
नमिता सोनी इससे पहले भी दो बार लिखित परीक्षा पास कर इंटरव्यू तक पहुंच चुकी थीं. नमिता ने साल 2020 से 2022 तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में नौकरी की लेकिन उन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए नौकरी छोड़ दी और UPSC की परीक्षा की तैयारी की.
सोशल मीडिया से बनाई दूरी
उन्होंने आईआईटी मुंबई से आपासउट हैं, जिनको लगातार मेहनत, धैर्य और सही रणनीति से उन्हें UPSC सफलता मिली. नमिता सोनी ने कहा कि उन्होंने तैयारी करते हुए सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना ली और सिर्फ पढ़ाई की ओर ध्यान दिया.
बेटियां बेटों से कम नहीं
नमिता के पिता दामोदर सोनी ज्वैलर का काम करते हैं, जबकि उनकी मां मंजू सोनी नोखा में महिला एवं बाल विकास अधिकारिता विभाग में सीडीपीओ पद पर कार्यरत हैं. नमिता सोनी की मां ने कहा कि उनकी तीन बेटियां और कोई बेटा नहीं है. उन्होंने कहा कि कई बार लोग कहते थे कि बेटे के बिना परिवार अधूरा है लेकिन उनकी बेटी नमिता की सफलता ने उनका और परिवार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है.
मां ने कहा कि नमिता ने यह साबित कर दिया है कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं और वे कुछ भी करके दिखा सकती हैं.
दादी ने कहा-बेटी दिखाएगी कमाल
नमिता ने कहा कि UPSC की तैयारी करते हुए कई बार मन उदास हो जाता है. इस दौरान वे डिप्रेशन से दूर रहने के लिए मोटिवेशनल गाने सुनती थीं और खुद को मोटिवेट करती. उन्होंने कहा की उनकी सफलता का श्रेय वह अपने परिवार को देती हैं और सबसे ज्यादा श्रेय उन्होंने अपनी दादी को देते हुए कहा कि उनकी दादी ने हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया और वे कहती थी कि बेटी कुछ बड़ा करके दिखाएगी.
पिता ने किया हमेशा सपोर्ट
नमिता के पिता ने कहा कि उन्होंने हमेशा बेटियों को पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किया क्योंकि उनको विश्वास था कि उनकी बेटियां कुछ बड़ा करके दिखाएगी. उन्होंने कहा कि नमिता ने उनका सपना पूरा कर दिया है.
