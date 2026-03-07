बीकानेर की इस छोरी ने दिखाया कमाल, दादी देती थी सपनों का उड़ान, पढ़ें सफलता की पूरी कहानी

बेटियां बेटों से कम नहीं

नमिता के पिता दामोदर सोनी ज्वैलर का काम करते हैं, जबकि उनकी मां मंजू सोनी नोखा में महिला एवं बाल विकास अधिकारिता विभाग में सीडीपीओ पद पर कार्यरत हैं. नमिता सोनी की मां ने कहा कि उनकी तीन बेटियां और कोई बेटा नहीं है. उन्होंने कहा कि कई बार लोग कहते थे कि बेटे के बिना परिवार अधूरा है लेकिन उनकी बेटी नमिता की सफलता ने उनका और परिवार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है.

मां ने कहा कि नमिता ने यह साबित कर दिया है कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं और वे कुछ भी करके दिखा सकती हैं.

दादी ने कहा-बेटी दिखाएगी कमाल

नमिता ने कहा कि UPSC की तैयारी करते हुए कई बार मन उदास हो जाता है. इस दौरान वे डिप्रेशन से दूर रहने के लिए मोटिवेशनल गाने सुनती थीं और खुद को मोटिवेट करती. उन्होंने कहा की उनकी सफलता का श्रेय वह अपने परिवार को देती हैं और सबसे ज्यादा श्रेय उन्होंने अपनी दादी को देते हुए कहा कि उनकी दादी ने हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया और वे कहती थी कि बेटी कुछ बड़ा करके दिखाएगी.

पिता ने किया हमेशा सपोर्ट

नमिता के पिता ने कहा कि उन्होंने हमेशा बेटियों को पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किया क्योंकि उनको विश्वास था कि उनकी बेटियां कुछ बड़ा करके दिखाएगी. उन्होंने कहा कि नमिता ने उनका सपना पूरा कर दिया है.