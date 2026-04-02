कौन है डीजीपी राजीव कुमार शर्मा, जिन्होंने खुद नहीं बल्कि जूनियर से कटवाया फी

Who is DGP Rajiv Kumar Sharma: बीकानेर. राजस्थान पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) श्री राजीव कुमार शर्मा (1990 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी) शुक्रवार को बीकानेर पुलिस लाइन पहुंचे. उन्होंने पुलिस लाइन का सघन निरीक्षण किया और नवनिर्मित बैरकों का उद्घाटन किया.



खास बात यह रही कि डीजीपी शर्मा ने खुद फीता नहीं काटा. उन्होंने दो जूनियर कांस्टेबलों दौलत सिंह और प्रेम सिंह को फीता काटने का अवसर दिया. यह संवेदनशील और सराहनीय पहल तुरंत चर्चा का विषय बन गई. पुलिस महकमे में यह माना जा रहा है कि उच्च अधिकारी द्वारा जूनियर कर्मियों को सम्मान देने का यह संदेश पूरे राजस्थान पुलिस में सकारात्मक माहौल पैदा करेगा.



डीजीपी शर्मा ने पुलिस लाइन के सभी कक्षों, संधारित दस्तावेजों, मेस और मोटर शाखा का विस्तृत निरीक्षण किया. उन्होंने एसपी मृदुल कच्छावा समेत अन्य अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली. मेस में पहुंचकर उन्होंने डाइट के बारे में पूछताछ की और जवानों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए. वाहनों की उपलब्धता और जरूरतों पर भी विस्तार से चर्चा की गई.

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निरीक्षण के बाद डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने बीकानेर रेंज के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक ली. बैठक में मुख्य रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर फोकस रहा.



डीजीपी शर्मा ने कहा, “मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों के अनुसार हम काम कर रहे हैं. खास तौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है. अपराधियों में भय कैसे पैदा किया जाए, संगठित अपराध पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. हमारा लक्ष्य है कि अपराधी पुलिस की सक्रियता से डरें और आम नागरिक सुरक्षित महसूस करें.



डीजीपी राजीव कुमार शर्मा की यह यात्रा और जूनियर कांस्टेबलों को फीता कटवाने का फैसला पुलिस बल में सकारात्मक संदेश दे रहा है. यह दिखाता है कि उच्च पद पर बैठे अधिकारी भी जमीनी स्तर के जवानों का सम्मान करते हैं और उनकी भावनाओं को महत्व देते हैं.



पुलिस सूत्रों के अनुसार, डीजीपी शर्मा की इस संवेदनशील पहल की सराहना बीकानेर पुलिस लाइन में जोर-शोर से हो रही है. ऐसी छोटी-छोटी पहलें पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाती हैं और विभाग को और अधिक एकजुट बनाती हैं.



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