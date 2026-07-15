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"कौन है गैंगस्टर रोहित गोदारा को जेबकतरा कहने वाले IPS ओम प्रकाश? घर पर बुलडोजर एक्शन के बाद बोले- मैं नहीं जानता!

IPS Om Prakash: बीकानेर में गैंगस्टर रोहित गोदारा के घर को रहस्यमय तरीके से गिराए जाने के मामले के बीच रेंज IG ओम प्रकाश का बयान चर्चा में है. रोहित गोदारा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने यह नाम नहीं सुना और टिप्पणी की कि ‘कोई जेबकतरा होगा तो पता नहीं.’ सख्त पुलिस अधिकारी की छवि रखने वाले IPS ओम प्रकाश गैंगवार, हथियार तस्करी और नशे के खिलाफ कई अभियानों का नेतृत्व कर चुके हैं.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 15, 2026, 01:42 PM|Updated: Jul 15, 2026, 01:42 PM
"कौन है गैंगस्टर रोहित गोदारा को जेबकतरा कहने वाले IPS ओम प्रकाश? घर पर बुलडोजर एक्शन के बाद बोले- मैं नहीं जानता!
Image Credit: Rohit Godara Gangster NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rohit Godara Gangster News: राजस्थान के बीकानेर जिले में फरार गैंगस्टर रोहित गोदारा के घर पर कथित तौर पर बुलडोजर चलाए जाने की घटना रहस्य बनी हुई है. पुलिस और प्रशासन की ओर से इस कार्रवाई में किसी तरह की भूमिका से इनकार किए जाने के बाद अब बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक IPS ओम प्रकाश का एक बयान चर्चा में आ गया है. पत्रकारों ने जब IG से रोहित गोदारा के घर को गिराए जाने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने रोहित गोदारा का नाम जानने से ही इनकार कर दिया. इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि “कोई जेबकतरा होगा तो पता नहीं.” उनके इस जवाब की अब खूब चर्चा हो रही है.

कौन है ये मैंने नाम नहीं सुना
पत्रकारों ने IG ओम प्रकाश से पूछा कि रोहित गोदारा का घर किसने तोड़ा? इस पर उन्होंने कहा, “कौन है ये, मैंने नाम नहीं सुना.” पत्रकारों ने जब उन्हें बताया कि रोहित गोदारा एक गैंगस्टर है तो IG ने कहा, “ऐसा कोई गैंगस्टर का नाम सुना नहीं, कोई जेबकतरा होगा तो पता नहीं. इसके बाद पत्रकारों ने घर गिराए जाने को लेकर सवाल किया. इस पर IG ओम प्रकाश ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का घर टूटा है तो वह थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराए. मामले में किसी की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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बीकानेर में करीब 100 भगोड़े हैं
पत्रकारों ने सवाल किया कि रोहित गोदारा को बीकानेर का नामी गैंगस्टर बताया जाता है, ऐसे में क्या पुलिस उसके घर पर नजर नहीं रखती? इसके जवाब में IG ओम प्रकाश ने कहा कि क्षेत्र में करीब 100 भगोड़े हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आधिकारिक तौर पर उनके पास रोहित गोदारा का घर गिराए जाने को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं आई है. यदि मामले की कोई रिपोर्ट पुलिस के पास आती है तो उसकी जांच की जाएगी. IG के इस पूरे बयान के बाद सोशल मीडिया और सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई. खासतौर पर रोहित गोदारा के नाम को लेकर दिए गए ‘कोई जेबकतरा होगा’ वाले जवाब पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं.


कौन हैं IPS ओम प्रकाश?
ओम प्रकाश राजस्थान कैडर के IPS अधिकारी हैं और वर्तमान में बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के पद पर तैनात हैं. उनकी पहचान एक सख्त पुलिस अधिकारी के तौर पर बताई जाती है. वह मूल रूप से राजस्थान पुलिस सेवा यानी RPS के अधिकारी रहे हैं. वर्ष 2013 में पदोन्नति के बाद उन्हें भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS में शामिल किया गया. शेखावाटी क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले ओम प्रकाश ने राजस्थान के कई महत्वपूर्ण जिलों और पुलिस रेंज में सेवाएं दी हैं.


जयपुर से सिरोही तक SP रह चुके हैं ओम प्रकाश
अपने पुलिस सेवा के कार्यकाल में ओम प्रकाश जयपुर, टोंक, बूंदी और सिरोही जिलों में पुलिस अधीक्षक यानी SP के पद पर तैनात रह चुके हैं. इसके बाद उन्होंने पाली और अजमेर रेंज में DIG के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली. फरवरी 2026 में ओम प्रकाश ने बीकानेर रेंज IG का कार्यभार संभाला. बीकानेर रेंज में सीमावर्ती जिले और गैंगवार से प्रभावित क्षेत्र होने के कारण उनकी जिम्मेदारी को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है.


आधी रात को रोहित गोदारा का घर गिराने का दावा
बीकानेर के लूणकरणसर क्षेत्र में रोहित गोदारा के घर को कथित तौर पर आधी रात में गिराए जाने की खबर सामने आई. दावा किया गया कि बुलडोजर और अन्य मशीनों की मदद से मकान को ध्वस्त किया गया. हालांकि इस कार्रवाई को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि आखिर मकान किसने और किसके आदेश पर गिराया. पुलिस और प्रशासन की ओर से कथित कार्रवाई में अपनी भूमिका से इनकार किया गया है. इसी के चलते रोहित गोदारा के घर को गिराए जाने का मामला रहस्य बना हुआ है. सवाल उठ रहा है कि यदि किसी सरकारी एजेंसी ने कार्रवाई नहीं की तो मकान को किसने गिराया और इसके पीछे क्या वजह थी.


मोबाइल बरामदगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा गोदारा का मुद्दा
बीकानेर रेंज IG ओम प्रकाश ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी. इस दौरान बीकानेर एसपी मृदुल कच्छावा और IPS अनुष्ठा कालिया भी मौजूद थीं. प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य बीकानेर पुलिस की ओर से गुमशुदा और चोरी हुए मोबाइल फोन को लेकर चलाए गए विशेष अभियान की जानकारी देना था. पुलिस की सोशल मीडिया सेल ने विशेष अभियान के तहत महज 30 दिनों में 100 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए. CEIR पोर्टल की मदद से मोबाइल फोन को ट्रेस किया गया और उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाया गया. इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने IG ओम प्रकाश से रोहित गोदारा के घर को गिराए जाने को लेकर सवाल पूछ लिया.

सख्त अफसर के जवाब ने बढ़ाई चर्चा
एक तरफ IPS ओम प्रकाश की पहचान सख्त पुलिस अधिकारी और गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अफसर के तौर पर बताई जाती है. दूसरी तरफ रोहित गोदारा के नाम पर उनका “कोई जेबकतरा होगा” वाला जवाब चर्चा का विषय बन गया है. फिलहाल रोहित गोदारा के घर को किसने गिराया, इसका आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है. पुलिस का कहना है कि कोई शिकायत या रिपोर्ट मिलने पर जांच की जाएगी. लेकिन गैंगस्टर के नाम पर बीकानेर रेंज IG की प्रतिक्रिया ने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ जरूर दे दिया है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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