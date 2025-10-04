Zee Rajasthan
Rameshwar Dudi: राजस्थान के दिग्गज कांग्रेसी नेता और किसानों के प्रिय नेता रामेश्वर डूडी (62 वर्ष) का शुक्रवार देर रात करीब एक बजे निधन हो गया. अगस्त 2023 में ब्रेन हेमरेज के बाद से वे कोमा में थे, जिसके कारण आज, 4 अक्टूबर 2025 को उनकी मृत्यु हुई.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 04, 2025, 10:01 AM IST | Updated: Oct 04, 2025, 10:01 AM IST

कौन थे किसानों के मसीहा रामेश्वर डूडी? जिनकी ब्रेन हेमरेज से हुई मौत

Rameshwar Dudi Passes Away: राजस्थान के दिग्गज कांग्रेसी नेता और किसानों के प्रिय नेता रामेश्वर डूडी (62 वर्ष) का शुक्रवार देर रात करीब एक बजे निधन हो गया, जिससे पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई. अगस्त 2023 में ब्रेन हेमरेज के बाद से वे कोमा में थे. उनकी अंत्येष्टि आज, 4 अक्टूबर 2025 को दोपहर एक बजे बीकानेर के जाट बगीची में होगी. बीकानेर जिले के नोखा तहसील के रायसर गांव निवासी डूडी पश्चिमी राजस्थान के किसानों की मजबूत आवाज थे और ‘डूडी भैया’ के नाम से लोकप्रिय थे. उनका जन्म 1 जुलाई 1963 को हुआ था.


राजनीतिक शुरुआत और सफर
रामेश्वर डूडी ने बीकॉम की पढ़ाई के बाद राजनीति में कदम रखा. उनकी राजनीतिक यात्रा एनएसयूआई से शुरू हुई, जहां छात्र आंदोलनों के जरिए उन्होंने पहचान बनाई. 1995 में वे पंचायत समिति सदस्य और प्रधान बने, जिसके बाद उनका करियर लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ा. वे जिला प्रमुख, विधायक, सांसद और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे. 1999 में बीकानेर से लोकसभा सांसद चुने गए और 2004 तक इस पद पर रहे. 2013 में नोखा से विधायक बने और वसुंधरा राजे के कार्यकाल में विपक्ष के नेता रहे, हालांकि 2018 में वे नोखा से हार गए.

किसानों के लिए समर्पण और व्यक्तिगत जीवन
डूडी ने किसानों को खेती को उद्योग के रूप में विकसित करने की सलाह दी, जिससे उनकी आय बढ़े. उनकी आक्रामक शैली और किसान मुद्दों पर सख्त रुख ने उन्हें कांग्रेस का कद्दावर नेता बनाया. उनकी पत्नी सुशीला डूडी नोखा से विधायक हैं, और उनके एक बेटा व दो बेटियां हैं. वे बिजनेसमैन के रूप में भी सक्रिय रहे. डूडी की मृत्यु से कांग्रेस और किसान समुदाय को गहरा धक्का लगा है, और उनकी विरासत हमेशा याद की जाएगी.

