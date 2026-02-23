ऊंटनी के दूध को अरब देशों में क्यों कहा जाता है “सफेद सोना”? जानें इसके पीछे की वजह

Camel Milk in Arab Countries: ऊंटनी का दूध अरब देशों में “सफेद सोना” कहा जाता है. सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे देशों में यह 1200 से 1500 रुपये प्रति लीटर तक बिकता है. वहीं भारत में इसकी कीमत कई जगह 80 से 100 रुपये लीटर तक सीमित है. आखिर ऐसा क्यों है.

राजस्थान में खासकर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे इलाकों में ऊंट पालन परंपरागत रूप से होता आया है, लेकिन यहां ऊंटनी के दूध का संगठित बाजार अभी भी शुरुआती दौर में है. प्रोसेसिंग प्लांट कम हैं, कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन की कमी है. साथ ही उपभोक्ताओं में जागरूकता भी सीमित है.

परिणामस्वरूप इस दूध पर आधारित उद्योग- जैसे मिल्क पाउडर, हेल्थ ड्रिंक, चॉकलेट और कॉस्मेटिक उत्पाद, पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पाए हैं. डेयरी सेक्टर के जानकार योगेश जोशी का कहना है कि ऊंटनी के दूध में प्राकृतिक इंसुलिन जैसे प्रोटीन, उच्च मात्रा में विटामिन-सी और मजबूत इम्युनिटी देने वाले तत्व पाए जाते हैं.

यह डायबिटीज, एलर्जी और ऑटोइम्यून बीमारियों में लाभकारी माना जाता है. अगर वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग की जाए, तो यह भारत में भी प्रीमियम प्रोडक्ट बन सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में ऊंटनी के दूध की सबसे बड़ी चुनौती मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन, निवेश की कमी और नीति स्तर पर स्पष्ट दिशा का अभाव है.

अगर सरकार विशेष प्रोत्साहन योजनाएं लाए, निजी कंपनियां निवेश करें और निर्यात को बढ़ावा मिले, तो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में यह उद्योग किसानों की आय दोगुनी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. सही रणनीति के साथ, ऊंटनी का दूध भारत में भी सचमुच “सफेद सोना” बन सकता है.

