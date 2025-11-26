Zee Rajasthan
महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप

Bikaner news: बीकानेर जिले में विवाहित महिला की संदिग्ध हालत में मौत का मामला गरमा गया है. मायके पक्ष का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया और जबरन जहर पिलाकर संतोष की हत्या की गई.

Published: Nov 26, 2025, 04:39 PM IST

Bikaner news: राजस्थान के बीकानेर जिले में विवाहित महिला की संदिग्ध हालत में मौत का मामला गरमा गया है. परिवारजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और शव लेने से इनकार करते हुए जमकर विरोध दर्ज करवाया है.

वहीं मायके पक्ष का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया और जबरन जहर पिलाकर संतोष की हत्या की गई. गजनेर पुलिस ने दहेज हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

परिजनों का कहना है कि सुबह 10:39 बजे संतोष से सामान्य बातचीत हुई थी, लेकिन दो घंटे बाद जहर खाने की सूचना दे दी गई. पीड़ित पक्ष ने पति सम्पत राम सहित पांच परिजनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है. मामले की जांच कोलायत सीओ संग्राम सिंह के नेतृत्व में चल रही है, जबकि पुलिस टीम पूरे प्रकरण की गहन जांच में जुटी हुई है.

बीकानेर में मजदूर संगठनों ने चार लेबर कोर्ट के प्रस्ताव और मजदूर कानूनों में किए जा रहे बदलावों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. देशभर में बुधवार को आयोजित इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत बीकानेर के विभिन्न संगठनों के सैकड़ों मजदूर कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार की नीतियों पर कड़ी आपत्ति जताई.

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नए बदलाव मजदूरों के अधिकारों का हनन हैं और इससे कामगार वर्ग पर गंभीर असर पड़ेगा. संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इन बदलावों को वापस नहीं लिया, तो वे बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे. विरोध जताते हुए डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें मजदूर हितों की सुरक्षा की मांग रखी गई.

