पॉश इलाके में महिला जज के साथ बदमाशों की गुंडागर्दी, वारदात होने के बाद अब CCTV खंगाल रही पुलिस

Bikaner Crime News: बीकानेर शहर के पॉश इलाके भ्रमण पथ पर महिला जज पूजा जनागल के साथ हुई छीना-झपटी की वारदात ने शहर में सनसनी फैला दी है. बताया जा रहा है कि बीती शाम जब महिला जज अपनी स्कूटी से घर लौट रही थीं, तभी अचानक दो बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया. इस दौरान छीना-झपटी में महिला जज गिर पड़ीं और उन्हें गंभीर चोटें आईं.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाँच शुरू की और इलाके में एफएसएल तथा तकनीकी टीमों को भी बुलाया गया. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है ताकि आरोपियों तक जल्द पहुंचा जा सके.

इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग एसपी कावेंद्र सिंह सागर स्वयं कर रहे हैं, जबकि एएसपी सौरभ तिवाड़ी के सुपरविजन में कई टीमें गठित की गई हैं. सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़कर वारदात का खुलासा किया जाएगा. बीकानेर के सुरक्षित माने जाने वाले भ्रमण पथ जैसे इलाके में हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

