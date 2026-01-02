Zee Rajasthan
बीकानेर में महिला को गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से धमकी, केस वापस लेने का दबाव

Bikaner News: बीकानेर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला को गैंगस्टर के नाम से धमकी भरा ऑडियो कॉल आने का आरोप लगाया गया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 02, 2026, 06:57 PM IST | Updated: Jan 02, 2026, 06:57 PM IST

बीकानेर में महिला को गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से धमकी, केस वापस लेने का दबाव

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला को गैंगस्टर के नाम से धमकी भरा ऑडियो कॉल आने का आरोप लगाया गया है. आरोप है कि यह कॉल कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से किया गया, जिसमें वर्ष 2015 में एक आरपीएस अधिकारी के खिलाफ महिला के साथ मारपीट का मामला दर्ज हुआ था, जिसे वापस लेने का दबाव बनाया गया.

पीड़ित महिला के अनुसार, कॉल करने वाले ने कहा कि यदि केस वापस नहीं लिया गया, तो गंभीर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें. कॉल में धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिससे महिला और उसका परिवार दहशत में आ गया. बताया जा रहा है कि कॉल में सुनाई देने वाली आवाज रोहित गोदारा की बताई जा रही है.

हालांकि ज़ी मीडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित पक्ष ने बीकानेर रेंज के आईजी और जिला एसपी को लिखित शिकायत दी है. पीड़ित महिला ने कल एसपी से और आज आईजी से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया और अपनी व परिवार की सुरक्षा की मांग की है.

धौलपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के 5000 रुपए के इनामी बदमाश भारत गुर्जर को गिरफ्तार किया है. आरोपी को शुक्रवार 2 जनवरी को एक अवैध देसी कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा है.

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर जिले में वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. थानाधिकारी दुर्ग सिंह और उनकी टीम ने मानवीय सूचना के आधार पर बदमाश को दबोचा.

भारत गुर्जर को बाबू महाराज मंदिर से अपने गांव गंगोली की तरफ बीहड़ के रास्ते जाते समय गिरफ्तार किया गया. उसके पास से एक देसी कट्टा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ. 35 वर्षीय आरोपी भारत पुत्र रघुवर, निवासी गंगोली, थाना बसईडांग पर किडनैप, डकैती, नकबजनी और हत्या के प्रयास जैसे कई गंभीर मामलें दर्ज हैं.

