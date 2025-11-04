निजी अस्पताल में लापरवाही से 7 साल की बच्ची की मौत, परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप

Bundi News: राजस्थान के बूंदी शहर में एक निजी अस्पताल में लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, बूंदी स्थित माहेश्वरी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 7 साल की एक मासूम बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद अस्पताल परिसर में हंगामा मच गया.

परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने बच्ची को हाई डोज इंजेक्शन लगाया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई. इंजेक्शन लगते ही मासूम की हालत नाजुक हो गई और परिजनों ने तुरंत चिकित्सकों से जवाब मांगा. आकर्षित परिजनों ने चिकित्सक को खरी-खरी सुनाई.

घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस और भाजपा पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में परिवाद दर्ज कराया है.

कोतवाली थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है. लोगों ने मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

पाली में सुमेरपुर के नेतरा गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पीईईओ नेतरा के तत्वाधान में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ. कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा पाली के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यसमिति सदस्य करणसिंह राजपुरोहित के सानिध्य में किया गया.

मुख्य अतिथि करणसिंह राजपुरोहित ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप सांसद खेल महोत्सव ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने का एक सशक्त मंच है.