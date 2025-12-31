Bundi News: 8वीं कक्षा की छात्रा को नहाते हुए आया साइलेंट अटैक, हुई मौत

Bundi News: राजस्थान के बूंदि जिले में एक 8वीं कक्षा की छात्रा को नहाते हुए अचानक हार्ट अटैक आया और वो गिर पड़ी. छात्रा को अस्पताल ले जाया गया और वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया.
Bundi News: राजस्थान के बूंदि जिले में एक 14 साल की स्कूल छात्रा को अचानक हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बाथरूम में नहाते वक्त छात्रा को साइलेंट अटैक आया था, जिसके बाद वो अंदर ही बेहोश होकर गिर पड़ी.
वहीं, जब छात्रा को अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया. छात्रा के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे इसलिए हार्टअटैक की संभावना बताई जा रही है. यह मामला बूंदी जिले के बांसी कस्बे का मंगलवार सुबह का है.
मृतका की पहचान बांसी के रहने वाले महेश कुमार सोनी की बेटी हर्षिता सोनी है, जो कक्षा 8वीं की छात्रा थी. जानकारी के अनुसार, घटना के वक्त हर्षिता की मां कोटा गई हुई थीं, जबकि पिता अपनी दुकान पर थे, वह घर में अकेली थी.
घरवालों ने बताया कि हर्षिता छत पर बने बाथरूम में नहाने गई थी जब काफी देर तक वह बाहर नहीं आई तो घरवालों ने गेट खटखटाया और आवाजें दी. फिर इसके बाद बाथरूम का गेट तोड़ा और अंदर देखा तो हर्षिता जमीन पर गिरी हुई थी.
इसके बाद घरवाले तुरंत छात्रा को बांसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां डॉ. अशोक कुमार कुमावत ने उसे मृत घोषित कर दिया.
परिजनों ने बताया कि हर्षिता पढ़ाई में काफी होशियार थी और 8वीं कक्षा में पढ़ती थी. उसके दादा ने बताया कि हर्षिता दौड़ने और खेलने में भी रूची रखती थी. बता दें कि हर्षिता का एक छोटा भाई है. वहीं, बेटी की मौत के बाद उसकी मां की भी तबीयत बिगड़ गई, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.
क्या होता है साइलेंट हार्ट अटैक?
साइलेंट हार्ट अटैक वह होता है जिसके कोई लक्षण नहीं होते, हल्के लक्षण होते हैं या ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें लोग हार्ट अटैक से नहीं जोड़ते लेकिन फिर भी यह एक हार्ट अटैक (मायोकार्डियल इन्फार्क्शन) ही होता है, जिसका मतलब है कि आपके दिल को पर्याप्त रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है.
कहते हैं कि जब कोरोनरी आर्टरीज में प्लाक जमा हो जाता है, जिससे ब्लॉकेज हो जाती है और रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है. उच्च रक्तचाप हार्ट पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे साइलेंट हार्ट का खतरा बढ़ता है.
