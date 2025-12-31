Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Bundi News: 8वीं कक्षा की छात्रा को नहाते हुए आया साइलेंट अटैक, हुई मौत

Bundi News: राजस्थान के बूंदि जिले में एक 8वीं कक्षा की छात्रा को नहाते हुए  अचानक हार्ट अटैक आया और वो गिर पड़ी. छात्रा को अस्पताल ले जाया गया और वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 31, 2025, 05:00 PM IST | Updated: Dec 31, 2025, 05:00 PM IST

Trending Photos

NEW YEAR से पहले राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन 7 जिलो में बारिश का येलो अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather

NEW YEAR से पहले राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन 7 जिलो में बारिश का येलो अलर्ट

क्या आपको पता है राजस्थान में नए साल का सूरज सबसे अंत में कहां दिखेगा?
7 Photos
do you know

क्या आपको पता है राजस्थान में नए साल का सूरज सबसे अंत में कहां दिखेगा?

New Year पर कोहरे का अलर्ट! राजस्थान के इन जिलों में विजिबिलिटी जीरो, पढ़ें पूरी अपडेट
6 Photos
New Year 2026

New Year पर कोहरे का अलर्ट! राजस्थान के इन जिलों में विजिबिलिटी जीरो, पढ़ें पूरी अपडेट

राजस्थान में नए साल का स्वागत करेगी मावठ, घने कोहरे के साथ बारिश की चेतावनी जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में नए साल का स्वागत करेगी मावठ, घने कोहरे के साथ बारिश की चेतावनी जारी

Bundi News: 8वीं कक्षा की छात्रा को नहाते हुए आया साइलेंट अटैक, हुई मौत

Bundi News: राजस्थान के बूंदि जिले में एक 14 साल की स्कूल छात्रा को अचानक हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बाथरूम में नहाते वक्त छात्रा को साइलेंट अटैक आया था, जिसके बाद वो अंदर ही बेहोश होकर गिर पड़ी.

वहीं, जब छात्रा को अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया. छात्रा के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे इसलिए हार्टअटैक की संभावना बताई जा रही है. यह मामला बूंदी जिले के बांसी कस्बे का मंगलवार सुबह का है.

मृतका की पहचान बांसी के रहने वाले महेश कुमार सोनी की बेटी हर्षिता सोनी है, जो कक्षा 8वीं की छात्रा थी. जानकारी के अनुसार, घटना के वक्त हर्षिता की मां कोटा गई हुई थीं, जबकि पिता अपनी दुकान पर थे, वह घर में अकेली थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घरवालों ने बताया कि हर्षिता छत पर बने बाथरूम में नहाने गई थी जब काफी देर तक वह बाहर नहीं आई तो घरवालों ने गेट खटखटाया और आवाजें दी. फिर इसके बाद बाथरूम का गेट तोड़ा और अंदर देखा तो हर्षिता जमीन पर गिरी हुई थी.

इसके बाद घरवाले तुरंत छात्रा को बांसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां डॉ. अशोक कुमार कुमावत ने उसे मृत घोषित कर दिया.

परिजनों ने बताया कि हर्षिता पढ़ाई में काफी होशियार थी और 8वीं कक्षा में पढ़ती थी. उसके दादा ने बताया कि हर्षिता दौड़ने और खेलने में भी रूची रखती थी. बता दें कि हर्षिता का एक छोटा भाई है. वहीं, बेटी की मौत के बाद उसकी मां की भी तबीयत बिगड़ गई, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

क्या होता है साइलेंट हार्ट अटैक?
साइलेंट हार्ट अटैक वह होता है जिसके कोई लक्षण नहीं होते, हल्के लक्षण होते हैं या ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें लोग हार्ट अटैक से नहीं जोड़ते लेकिन फिर भी यह एक हार्ट अटैक (मायोकार्डियल इन्फार्क्शन) ही होता है, जिसका मतलब है कि आपके दिल को पर्याप्त रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है.

कहते हैं कि जब कोरोनरी आर्टरीज में प्लाक जमा हो जाता है, जिससे ब्लॉकेज हो जाती है और रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है. उच्च रक्तचाप हार्ट पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे साइलेंट हार्ट का खतरा बढ़ता है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bundi News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news