Bundi Accident News: लाखेरी में कोटा-दौसा मेगा हाईवे पर 2 ट्रकों की भिड़ंत, 3 की दर्दनाक मौत

Bundi News: राजस्थान के बूंदी से बड़ी खबर सामने आई. लाखेरी में कोटा-दौसा मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसके चलते 3 लोगों की मौत हो गई.

जानकारी की मुताबिक, कोटा-दौसा मेगा हाईवे पर देव नगर के समीप दो ट्रकों में आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. घटना बीती रात की बताई जा रही है. दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई. दो युवकों को लाखेरी अस्पताल में मृत घोषित किया.

वहीं, एक गंभीर घायल ने कोटा में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. साथ ही दो अन्य घायलों का उपचार जारी है. लाखेरी थाना पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. लाखेरी क्षेत्र में हुई भीषण सड़क दुर्घटना से हड़कंप मच गया.

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bundi Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-