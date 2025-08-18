Zee Rajasthan
mobile app

Bundi Accident News: लाखेरी में कोटा-दौसा मेगा हाईवे पर 2 ट्रकों की भिड़ंत, 3 की दर्दनाक मौत

Bundi Accident News: राजस्थान में बूंदी जिले में बीती रात दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. यहां पर लाखेरी में कोटा-दौसा मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसके चलते 3 लोगों की मौत हो गई.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 18, 2025, 09:02 IST | Updated: Aug 18, 2025, 09:02 IST

Trending Photos

Rajasthan Crime News: राजस्थान में हुआ मेरठ के नीले ड्रम वाला कांड, लाश को गलाने के लिए डाल दिया था नमक, सड़ने की बदबू के बाद हुआ खुलासा
8 Photos
crime news

Rajasthan Crime News: राजस्थान में हुआ मेरठ के नीले ड्रम वाला कांड, लाश को गलाने के लिए डाल दिया था नमक, सड़ने की बदबू के बाद हुआ खुलासा

राजस्थान की सबसे छोटी तहसील का क्षेत्रफल कितना है? 95% लोगों को नहीं होगा पता!
7 Photos
rajasthan quiz

राजस्थान की सबसे छोटी तहसील का क्षेत्रफल कितना है? 95% लोगों को नहीं होगा पता!

Alwar Accident: रोते हुए मां बोली- 'मेरे बेटे की जान निकल गई, डॉक्टर आधार कार्ड मांग रहे थे'
6 Photos
alwar news

Alwar Accident: रोते हुए मां बोली- 'मेरे बेटे की जान निकल गई, डॉक्टर आधार कार्ड मांग रहे थे'

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 48 घंटे झमाझम बरसेंगे बादल, 27 जिलों में चेतावनी जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 48 घंटे झमाझम बरसेंगे बादल, 27 जिलों में चेतावनी जारी

Bundi Accident News: लाखेरी में कोटा-दौसा मेगा हाईवे पर 2 ट्रकों की भिड़ंत, 3 की दर्दनाक मौत

Bundi News: राजस्थान के बूंदी से बड़ी खबर सामने आई. लाखेरी में कोटा-दौसा मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसके चलते 3 लोगों की मौत हो गई.

जानकारी की मुताबिक, कोटा-दौसा मेगा हाईवे पर देव नगर के समीप दो ट्रकों में आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. घटना बीती रात की बताई जा रही है. दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई. दो युवकों को लाखेरी अस्पताल में मृत घोषित किया.

वहीं, एक गंभीर घायल ने कोटा में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. साथ ही दो अन्य घायलों का उपचार जारी है. लाखेरी थाना पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. लाखेरी क्षेत्र में हुई भीषण सड़क दुर्घटना से हड़कंप मच गया.

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bundi Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news