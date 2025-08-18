Bundi Accident News: लाखेरी में कोटा-दौसा मेगा हाईवे पर 2 ट्रकों की भिड़ंत, 3 की दर्दनाक मौत

Bundi Accident News: राजस्थान में बूंदी जिले में बीती रात दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. यहां पर लाखेरी में कोटा-दौसा मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसके चलते 3 लोगों की मौत हो गई.
जानकारी की मुताबिक, कोटा-दौसा मेगा हाईवे पर देव नगर के समीप दो ट्रकों में आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. घटना बीती रात की बताई जा रही है. दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई. दो युवकों को लाखेरी अस्पताल में मृत घोषित किया.
वहीं, एक गंभीर घायल ने कोटा में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. साथ ही दो अन्य घायलों का उपचार जारी है. लाखेरी थाना पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. लाखेरी क्षेत्र में हुई भीषण सड़क दुर्घटना से हड़कंप मच गया.
