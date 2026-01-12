Zee Rajasthan
राजस्थान का यह जिला बना 'बासमती की राजधानी', दुनियाभर में बढ़ी मांग

Rajasthan News: चंबल की गोद में बसे बूंदी का बासमती चावल आज 5000 करोड़ के टर्नओवर के साथ दुनिया भर में निर्यात हो रहा है. 27 मिलों और रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद किसान उचित दामों के लिए सरकार की ओर उम्मीद से देख रहे हैं.

Published: Jan 12, 2026, 12:36 PM IST

Bundi Basmati Rice: राजस्थान की 'छोटी काशी' के नाम से मशहूर बूंदी अब अपनी आध्यात्मिक पहचान के साथ-साथ अपनी महकती पैदावार के लिए भी दुनिया भर में डंका बजा रही है. चंबल कमांड क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी और प्रचुर पानी के चलते यहां का बासमती चावल आज खाड़ी देशों से लेकर अमेरिका और कनाडा की रसोई तक पहुंच चुका है.

चावल मिलों का हब और भारी उत्पादन
बूंदी जिला धान उत्पादन और प्रोसेसिंग का एक बड़ा केंद्र बन चुका है. जिले में कुल 27 चावल मिलें संचालित हैं, जिनमें से 26 बूंदी शहर और एक तालेड़ा में स्थित है. इन मिलों में प्रतिदिन करीब 1 लाख बोरी धान की कुटाई कर विश्वस्तरीय चावल तैयार किया जा रहा है. कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष 81,875 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुवाई हुई, जिससे लगभग 3.76 लाख मैट्रिक टन उत्पादन प्राप्त हुआ है. कोटा-बूंदी क्षेत्र का चावल कारोबार करीब ₹5,000 करोड़ के विशाल टर्नओवर तक पहुंच गया है.

विदेशों में बूंदी के बासमती की धाक
यहां तैयार होने वाला प्रीमियम बासमती चावल दुबई, इराक, ईरान, सऊदी अरब और तुर्की जैसे खाड़ी देशों के अलावा यूरोप, कनाडा और अमेरिका को निर्यात किया जाता है. अपनी विशेष लंबाई, स्वाद और बेमिसाल खुशबू के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसकी भारी मांग है.

कीमतें और प्रीमियम क्वालिटी (2026 अनुमानित)
बासमती की कीमतें उसकी किस्म और 'एजिंग' (पुराना करने की प्रक्रिया) पर निर्भर करती हैं. वर्तमान में मुख्य दरें इस प्रकार हैं. 1121 बासमती (प्रीमियम) ₹110 से ₹160 प्रति किलो. PB-1 किस्म: ₹90 से ₹130 प्रति किलो. पूसा बासमती: ₹80 से ₹110 प्रति किलो.बासमती के महंगा होने का मुख्य कारण इसकी कम पैदावार है

किसानों की चिंता और मांग
भले ही उत्पादन शानदार रहा है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में धान के भावों में आई गिरावट ने किसानों को थोड़ा निराश किया है. किसानों की मांग है कि राज्य सरकार अन्य प्रदेशों की तर्ज पर धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) या उचित दाम तय करे, ताकि बढ़ती लागत के बीच उन्हें आर्थिक संबल मिल सके.

बूंदी का बासमती चावल न केवल राजस्थान की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि 'मेक इन इंडिया' के तहत वैश्विक बाजारों में भारत का गौरव भी बढ़ा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bundi News हर पल की जानकारी.

