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बूंदी उधार में सिगरेट नहीं देने पर चाकूबाजी करने वाले आरोपी के घर चला बुलडोजर

Bundi News : बूंदी में उधार में सिगरेट नहीं देने पर बहादुर मीणा पर चाकू से हमला कर दिया गया था. इस मामले को लेकर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए आरोपी विशाल मेघवाल के घर पर बुलडोजर चला दिया.

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Edited byPragati Pant
Published: Jul 20, 2026, 10:27 AM|Updated: Jul 20, 2026, 10:27 AM
बूंदी उधार में सिगरेट नहीं देने पर चाकूबाजी करने वाले आरोपी के घर चला बुलडोजर
Image Credit: आरोपी बहादुर मीणा के घर पर चला बुलडोजरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bundi News : बूंदी में उधार में सिगरेट नहीं देने की बात पर बहादुर मीणा पर चाकू से हुए हमले के मामले में आरोपी विशाल मेघवाल के मकान पर बुलडोजर एक्शन हो गया. पान की दुकान लगाने वाले बहादुर मीणा पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला हुआ था. वो भी सिर्फ इस बात पर की उसने उधार पर सिगरेट देने से मना कर दिया था.जिस दिन ये वारदात हुई थी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. जिसमें विशाल मेघवाल, रवि भट्टा और एक अन्य युवक शामिल है. इनमें से विशाल मेघवाल और रवि भट्टा के खिलाफ पहले से भी आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है.

वन भूमि पर कर रखा था अतिक्रमण

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शहर के नैनवां रोड स्थित जनता कॉलोनी में पुलिस और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और प्रशासन के संयुक्त दस्ते ने बुलडोजर एक्शन की ये कार्रवाई की और आरोपी विशाल मेघवाल के वन भूमि पर किए गए कथित अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई.

चाकूबाजी मामले में तीन आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में हैं

प्रशासन का कहना है कि नोटिस जारी किए जाने के बावजूद निर्धारित समय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. आपको बता दें कि हमले के मामले में तीनों आरोपी फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में हैं. कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस जाप्ता तैनात रहा.

पुलिस के मुताबिक प्रशासन ने अपराधियों के विरूद्ध सख्त रूख अपनाते हुए, अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की. प्रशासन का कहना है कि जिले में अपराधियों के खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. जिससे कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ ही अपराधियों में ये सख्त संदेश जाए.

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Pragati Pant

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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