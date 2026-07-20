/बूंदी उधार में सिगरेट नहीं देने पर चाकूबाजी करने वाले आरोपी के घर चला बुलडोजर

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Bundi News : बूंदी में उधार में सिगरेट नहीं देने की बात पर बहादुर मीणा पर चाकू से हुए हमले के मामले में आरोपी विशाल मेघवाल के मकान पर बुलडोजर एक्शन हो गया. पान की दुकान लगाने वाले बहादुर मीणा पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला हुआ था. वो भी सिर्फ इस बात पर की उसने उधार पर सिगरेट देने से मना कर दिया था.जिस दिन ये वारदात हुई थी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. जिसमें विशाल मेघवाल, रवि भट्टा और एक अन्य युवक शामिल है. इनमें से विशाल मेघवाल और रवि भट्टा के खिलाफ पहले से भी आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है.
वन भूमि पर कर रखा था अतिक्रमण
शहर के नैनवां रोड स्थित जनता कॉलोनी में पुलिस और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और प्रशासन के संयुक्त दस्ते ने बुलडोजर एक्शन की ये कार्रवाई की और आरोपी विशाल मेघवाल के वन भूमि पर किए गए कथित अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई.
चाकूबाजी मामले में तीन आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में हैं
प्रशासन का कहना है कि नोटिस जारी किए जाने के बावजूद निर्धारित समय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. आपको बता दें कि हमले के मामले में तीनों आरोपी फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में हैं. कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस जाप्ता तैनात रहा.
पुलिस के मुताबिक प्रशासन ने अपराधियों के विरूद्ध सख्त रूख अपनाते हुए, अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की. प्रशासन का कहना है कि जिले में अपराधियों के खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. जिससे कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ ही अपराधियों में ये सख्त संदेश जाए.
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