Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Bundi Crime News: बूंदी पुलिस की शानदार कामयाबी. 70 चोरी-गुम मोबाइल बरामद, 13 लाख की कीमत

Bundi: बूंदी पुलिस ने साइबर अपराध व मोबाइल चोरी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ‘ऑपरेशन साइबर शिल्ड’ के तहत एक साथ 70 चोरी व गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कुल कीमत करीब 13 लाख रुपये है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 27, 2025, 04:00 PM IST | Updated: Nov 27, 2025, 04:00 PM IST

Trending Photos

क्या आपको जानते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी कौन हैं?
5 Photos
rajasthan quiz

क्या आपको जानते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी कौन हैं?

Rajasthan weather Update: राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी, इन शहरों में बरसेंगे बादल, ठंड करेगी हाल बेहाल
6 Photos
Rajasthan weather Update

Rajasthan weather Update: राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी, इन शहरों में बरसेंगे बादल, ठंड करेगी हाल बेहाल

सिर्फ 2 घंटे में हेलीकॉप्टर से राजस्थान आएंगी 5 बाघिन, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में होंगी शिफ्ट
6 Photos
Rajasthan news

सिर्फ 2 घंटे में हेलीकॉप्टर से राजस्थान आएंगी 5 बाघिन, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में होंगी शिफ्ट

PM Kisan Yojana 22nd Installment: इन किसानों के खाते में नहीं आएगी PM Kisan योजना की 22 वीं किस्त, जानें क्यों होगा ऐसा?
5 Photos
PM Kisan 22nd Instalment

PM Kisan Yojana 22nd Installment: इन किसानों के खाते में नहीं आएगी PM Kisan योजना की 22 वीं किस्त, जानें क्यों होगा ऐसा?

Bundi Crime News: बूंदी पुलिस की शानदार कामयाबी. 70 चोरी-गुम मोबाइल बरामद, 13 लाख की कीमत

Bundi Crime News: बूंदी जिले में साइबर अपराध और मोबाइल चोरी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बूंदी पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शिल्ड के तहत करीब 13 लाख रुपये कीमत के 70 चोरी व गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए. पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन मोबाइलों को उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा गया. लंबे समय से फोन मिलने की उम्मीद छोड़ चुके लोगों के चेहरे मोबाइल वापस मिलने पर खिल उठे और उन्होंने पुलिस टीम का आभार जताया.

एसपी राजेंद्र कुमार मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा, अदिति और साइबर सेल की टीम ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की.अधिकारियों ने बताया कि साइबर पुलिस एवं जिले के विभिन्न थानों की टीमों ने कई दिनों तक तकनीकी विश्लेषण कर मोबाइलों को ट्रेस किया. ऑपरेशन साइबर शिल्ड और स्थानीय स्तर पर चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर स्ट्राइक के तहत टीमें लगातार चोरी और गुम मोबाइल की लोकेशन ट्रैक कर रही थीं.

पुलिस ने बताया कि जिन लोगों के मोबाइल चोरी हो गए थे या सालभर पहले गुम हो गए थे, उन्होंने ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. सूचना मिलने पर सभी मोबाइल मालिकों को बुलाकर फोन सुपुर्द किए गए. मोबाइल मिलने पर लोगों ने कहा कि वे फोन की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन बूंदी पुलिस ने उनकी खुशी लौटा दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

गौरतलब है कि बूंदी जिले की पुलिस अब तक 500 से अधिक मोबाइल बरामद कर लोगों को वापस कर चुकी है. एसपी मीणा ने बताया कि आगे भी साइबर अपराध पर सख्ती और चोरी हुए मोबाइलों की बरामदगी के लिए विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news