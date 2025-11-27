Bundi Crime News: बूंदी पुलिस की शानदार कामयाबी. 70 चोरी-गुम मोबाइल बरामद, 13 लाख की कीमत

Bundi Crime News: बूंदी जिले में साइबर अपराध और मोबाइल चोरी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बूंदी पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शिल्ड के तहत करीब 13 लाख रुपये कीमत के 70 चोरी व गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए. पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन मोबाइलों को उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा गया. लंबे समय से फोन मिलने की उम्मीद छोड़ चुके लोगों के चेहरे मोबाइल वापस मिलने पर खिल उठे और उन्होंने पुलिस टीम का आभार जताया.

एसपी राजेंद्र कुमार मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा, अदिति और साइबर सेल की टीम ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की.अधिकारियों ने बताया कि साइबर पुलिस एवं जिले के विभिन्न थानों की टीमों ने कई दिनों तक तकनीकी विश्लेषण कर मोबाइलों को ट्रेस किया. ऑपरेशन साइबर शिल्ड और स्थानीय स्तर पर चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर स्ट्राइक के तहत टीमें लगातार चोरी और गुम मोबाइल की लोकेशन ट्रैक कर रही थीं.

पुलिस ने बताया कि जिन लोगों के मोबाइल चोरी हो गए थे या सालभर पहले गुम हो गए थे, उन्होंने ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. सूचना मिलने पर सभी मोबाइल मालिकों को बुलाकर फोन सुपुर्द किए गए. मोबाइल मिलने पर लोगों ने कहा कि वे फोन की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन बूंदी पुलिस ने उनकी खुशी लौटा दी है.

गौरतलब है कि बूंदी जिले की पुलिस अब तक 500 से अधिक मोबाइल बरामद कर लोगों को वापस कर चुकी है. एसपी मीणा ने बताया कि आगे भी साइबर अपराध पर सख्ती और चोरी हुए मोबाइलों की बरामदगी के लिए विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा.