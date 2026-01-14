Zee Rajasthan
बूंदी में मकर संक्रांति पर मनाया जाता है दड़ा महोत्सव, खेल ऐसा न तो कोई एंपायर होता है ना ही बल्ला

Bundi News: राजस्थान के बूंदी जिले के बरुन्धन कस्बे में मकर संक्रांति पर पतंग बाजी को छोड़ ऐतिहासिक खेल दड़ा महोत्सव मनाया जाता है. ये खेल ऐसा है, जिसमें न तो कोई एंपायर होता है ना ही बल्ला. 
 

Published: Jan 14, 2026, 03:11 PM IST | Updated: Jan 14, 2026, 03:13 PM IST

उसके बाद राजपूत मोहल्ले स्थित अपने निवास पर सभी का फूल मालाओं से स्वागत हुआ, जहां से ग्रामीणों के साथ दड़े को लेकर मुख्य बाजार स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर के सामने खेल स्थल पर पहुंचे. अपने परिवार सदस्यों के साथ श्याम सिंह हाड़ा ने दड़े की विधिवत पूजा अर्चना की. उसके बाद दड़े को बीच बाजार में रखकर खेल की शुरुआत की. ज्योहीं दड़े को मैदान में खेल के लिए उतारा , युवाओं ने जोश दिखाते हुए इस खेल के लिए हुंकार भरी.

उमंग व उत्साह से भरी आवाज के साथ हु डू डू , हु डू डू की गर्जना करते हुए हर वर्ग के खिलाड़ी खेल में कूद पड़े. कुछ ही देर में सत्यनारायण राव व भेरूलाल राव के ढोल की थाप पर खिलाड़ियों का जोश बढ़ता गया. खिलाड़ी बड़े जुनून के साथ दड़े को धकेलते हुए कभी गणेश मंदिर तो कभी लक्ष्मीनाथ मन्दिर की और ले जाते रहे.

दड़े में खेल के दौरान धक्का मुक्की , खींच तान और तू तू मैं मैं चलती रही. दर्शको से अटी पड़ी छतों से महिलाएं एवं युवतियां खिलाड़ियों पर फूल बरसाती हुई फब्तियां कसती रही. कुछ खिलाड़ियों को मामूली खरोंचे आने पर भी कोई परवाह किए बगैर बड़े उत्साह से खेल को खेल की भावना से खेलते रहे.

इस दौरान युवाओं में खेल के प्रति जोश देखकर पुराने बुजुर्ग खिलाड़ी भी अपनी मूछों पर ताव देते नजर आए. करीब डेढ़ घंटे चले दड़ा महोत्सव में तालेड़ा , सीतापुरा , नावघाट का टापरा , धनातरी , अधेड़ , गुमानपुरा , नमाना , भरता बावड़ी , लक्ष्मीपुरा , डोरा , गादेगाल , सांवलपुरा , भवरिया कुआँ सहित अनेक गावों से लोग दड़ा महोत्सव में पहुंचे.

एकता, सद्भावना का प्रतीक दड़ामहोत्सव
कस्बे में आयोजित होने वाला दड़ामहोत्सव में हर वर्ग के खिलाड़ी बड़े जुनून से इस खेल को खेलते हैं. खेलने के दौरान अनेक खिलाड़ी नीचे गिर जाते हैं लेकिन तुरंत मदद करते हुए उठा देते है. यह खेल एक दूसरे में आपसी भाईचारा , विश्वास , प्रेम , सद्भाव का विकास करता हैं.

दड़ा परंपरा का इतिहास
ग्रामीणों व भाट जागा की पौथी के अनुसार, संवत1252 ई. में इस गांव की स्थापना हुई तब से अलग अलग जातियों के लोग यहां निवास करने लगे. हाड़ा राजपूत के करीब 60 परिवार बरुन्धन में रहा करते थे. उनके द्वारा जोर आजमाइश के लिए इस खेल की शुरुआत हुई. खेल के लिए गेंद की तरह का 40 से 50 किलो वजनी दड़ा बनाया गया, जिसको बनाने के लिए सूत व रस्सियों को काम मे लिया जाता हैं.

राजपूत हाड़ाओ द्वारा इस दड़े को बाजार में रखकर खेलने की चुनौती दी जाती थी. एक पाले में हाड़ा राजपूत और दूसरे पाले में बरुन्धन व आसपास के ग्रामीण होते थे. खेल में दड़े को धकेलते हुए जो भी अपने पाले में ले जाता था , उसी की जीत मानी जाती थी लेकिन धीरे-धीरे दड़े का वजन कम होता रहा. वर्तमान में हाड़ा वंशज के श्यामसिंह हाड़ा का परिवार इस परंपरा को चलाता आ रहा है.

