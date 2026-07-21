/बूंदी में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, 23 आरोपी गिरफ्तार!

Bundi News: राजस्थान के बूंदी जिले में पुलिस द्वारा अनैतिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल हुई है. पुलिस टीम ने शहर के देवपुरा स्थित तहसील रोड पर मौजूद एक मकान में चल रहे देह व्यापार के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई के दौरान मौके से कुल 23 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें मुख्य संचालक सहित 15 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं.

बाहर से बुलाई गई थीं महिलाएं

मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी अनिल जोशी ने बताया कि गिरफ्तार की गई सभी 7 महिलाएं बूंदी जिले से बाहर की रहने वाली हैं. प्राथमिक पड़ताल के अनुसार, बाहरी क्षेत्रों से महिलाओं को लाकर इस स्थान पर अनैतिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था. पुलिस फिलहाल सभी आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है.

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बोगस ग्राहक भेजकर की गई योजनाबद्ध छापेमारी

पुलिस को काफी समय से मुखबिर के जरिए सूचना मिल रही थी कि देवपुरा तहसील रोड के एक मकान में अनैतिक काम संचालित हो रहा है. सूचना की पुख्ता पुष्टि के लिए पुलिस प्रशासन ने पहले एक बोगस (फर्जी) ग्राहक तैयार कर मौके पर भेजा. बोगस ग्राहक द्वारा इशारा मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे मकान को घेर लिया और एक साथ दबिश देकर सभी आरोपियों को रंगे हाथों दबोच लिया. इस दौरान वहां मौजूद 14 अन्य युवकों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

डिजिटल पेमेंट मशीनें, वाहन और नकदी जब्त

कार्रवाई के दौरान पुलिस को मौके से कई अहम साक्ष्य मिले हैं. पुलिस ने मौके से 3 डिजिटल पेमेंट (स्वाइप) मशीनें, नकद राशि, कई स्मार्टफोन/मोबाइल फोन, 1 कार, 1 बाइक और 1 लोडिंग टेम्पो जब्त किए हैं. शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि यहां लेनदेन केवल नकद में ही नहीं, बल्कि डिजिटल माध्यमों और स्वाइप मशीनों के जरिए भी किया जा रहा था.

नेटवर्क की खंगाल रही है पुलिस, पीटा एक्ट में मामला दर्ज

पुलिस अब जब्त किए गए मोबाइलों और डिजिटल भुगतान उपकरणों की विस्तृत जांच कर रही है ताकि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों, वित्तीय लेनदेन और पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा सके.

सभी 23 आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम (PITA Act) की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. डीएसपी अनिल जोशी ने स्पष्ट किया है कि जिले में इस प्रकार के अनैतिक कृत्यों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और सूचना मिलने पर पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी.