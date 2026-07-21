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बूंदी में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, 23 आरोपी गिरफ्तार!

Bundi News: राजस्थान के बूंदी (देवपुरा) में पुलिस ने बोगस ग्राहक भेजकर देह व्यापार के अड्डे का भंडाफोड़ किया. स्वाइप मशीन, गाड़ियां और कैश जब्त करते हुए 7 महिलाओं व 15 पुरुषों समेत 23 लोग गिरफ्तार हुए. सभी के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshish chaturvedi
Published: Jul 21, 2026, 09:07 AM|Updated: Jul 21, 2026, 09:07 AM
बूंदी में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, 23 आरोपी गिरफ्तार!
Image Credit: पीटा एक्ट के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bundi News: राजस्थान के बूंदी जिले में पुलिस द्वारा अनैतिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल हुई है. पुलिस टीम ने शहर के देवपुरा स्थित तहसील रोड पर मौजूद एक मकान में चल रहे देह व्यापार के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई के दौरान मौके से कुल 23 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें मुख्य संचालक सहित 15 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं.

बाहर से बुलाई गई थीं महिलाएं
मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी अनिल जोशी ने बताया कि गिरफ्तार की गई सभी 7 महिलाएं बूंदी जिले से बाहर की रहने वाली हैं. प्राथमिक पड़ताल के अनुसार, बाहरी क्षेत्रों से महिलाओं को लाकर इस स्थान पर अनैतिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था. पुलिस फिलहाल सभी आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है.

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बोगस ग्राहक भेजकर की गई योजनाबद्ध छापेमारी
पुलिस को काफी समय से मुखबिर के जरिए सूचना मिल रही थी कि देवपुरा तहसील रोड के एक मकान में अनैतिक काम संचालित हो रहा है. सूचना की पुख्ता पुष्टि के लिए पुलिस प्रशासन ने पहले एक बोगस (फर्जी) ग्राहक तैयार कर मौके पर भेजा. बोगस ग्राहक द्वारा इशारा मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे मकान को घेर लिया और एक साथ दबिश देकर सभी आरोपियों को रंगे हाथों दबोच लिया. इस दौरान वहां मौजूद 14 अन्य युवकों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

डिजिटल पेमेंट मशीनें, वाहन और नकदी जब्त
कार्रवाई के दौरान पुलिस को मौके से कई अहम साक्ष्य मिले हैं. पुलिस ने मौके से 3 डिजिटल पेमेंट (स्वाइप) मशीनें, नकद राशि, कई स्मार्टफोन/मोबाइल फोन, 1 कार, 1 बाइक और 1 लोडिंग टेम्पो जब्त किए हैं. शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि यहां लेनदेन केवल नकद में ही नहीं, बल्कि डिजिटल माध्यमों और स्वाइप मशीनों के जरिए भी किया जा रहा था.

नेटवर्क की खंगाल रही है पुलिस, पीटा एक्ट में मामला दर्ज
पुलिस अब जब्त किए गए मोबाइलों और डिजिटल भुगतान उपकरणों की विस्तृत जांच कर रही है ताकि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों, वित्तीय लेनदेन और पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा सके.

सभी 23 आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम (PITA Act) की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. डीएसपी अनिल जोशी ने स्पष्ट किया है कि जिले में इस प्रकार के अनैतिक कृत्यों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और सूचना मिलने पर पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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