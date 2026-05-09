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बूंदी में तस्करों के बीच मुठभेड़, डोडा चूरा तस्करों ने की पुलिस पर फायरिंग, बाल-बाल बचे अधिकारी

Bundi News: बूंदी जिले के हिंडोली थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पुलिस और मादक पदार्थ तस्करों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है. नेशनल हाईवे-52 पर चैनपुरिया रास्ते के पास हुई कार्रवाई में तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. घटना में हिंडोली थाना अधिकारी मुकेश यादव बाल-बाल बच गए.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 09, 2026, 04:15 PM|Updated: May 09, 2026, 04:15 PM
बूंदी में तस्करों के बीच मुठभेड़, डोडा चूरा तस्करों ने की पुलिस पर फायरिंग, बाल-बाल बचे अधिकारी
Image Credit: Bundi Encounter

Bundi Encounter: बूंदी जिले के हिंडोली थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पुलिस और मादक पदार्थ तस्करों के बीच हिंसक मुठभेड़ हो गई. नेशनल हाईवे-52 पर चैनपुरिया रास्ते के पास हुई इस कार्रवाई में तस्करों ने पुलिस टीम पर सीधे फायरिंग कर दी. घटना में हिंडोली थाना प्रभारी मुकेश यादव बाल-बाल बच गए.

मुठभेड़ की पूरी घटना
पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस को खबर मिली थी कि एक स्कॉर्पियो वाहन में भारी मात्रा में डोडा चूरा (अफीम की भूसी) ले जाया जा रहा है. इस सूचना पर हिंडोली थाना पुलिस और डीएसटी टीम की संयुक्त टीम ने रात में ही हाईवे पर नाकाबंदी कर दी.रात करीब 2 बजे जब संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन नाके पर पहुंचा तो पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया. तभी वाहन में सवार तस्करों ने अचानक पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिसकर्मियों ने भी तुरंत सतर्कता बरतते हुए जवाबी कार्रवाई की. कुछ देर तक क्षेत्र में गोलीबारी और तनावपूर्ण माहौल रहा.

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तस्कर फरार, भारी मात्रा में डोडा चूरा बरामद
अंधेरे और आसपास के जंगली इलाके का फायदा उठाकर तस्कर मौके से भाग निकलने में कामयाब हो गए. पुलिस ने स्कॉर्पियो वाहन की तलाशी ली तो उसमें से 431 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया. वाहन के पास से एक 12 बोर बंदूक भी मिली है. पुलिस ने पूरे वाहन और बरामद मादक पदार्थ को जब्त कर लिया है.


थाना प्रभारी बाल-बाल बचे
हिंडोली थाना अधिकारी मुकेश यादव ने बताया कि तस्करों की फायरिंग काफी करीबी दूरी से हुई थी. उन्होंने कहा, “गनीमत रही कि गोली मुझे नहीं लगी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.” पुलिस की टीम फिलहाल फरार तस्करों की तलाश में जुट गई है. आसपास के इलाकों में छापेमारी भी शुरू कर दी गई है. पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने इस मामले को गंभीर बताया है और कहा है कि तस्करों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बढ़ती मादक पदार्थ तस्करी की चिंता
बूंदी जिले में हाल के महीनों में डोडा चूरा और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले बढ़े हैं. पुलिस का मानना है कि यह गिरोह राजस्थान के साथ-साथ मध्य प्रदेश की ओर भी मादक पदार्थ सप्लाई करता है. इस सफल कार्रवाई से न सिर्फ बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ है बल्कि तस्करों के एक बड़े नेटवर्क को भी बड़ा झटका लगा है.पुलिस अब बरामद वाहन की मालिकाना जानकारी, नंबर प्लेट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच कर रही है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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