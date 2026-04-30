/शादी समारोह में क्या खाने से बिगड़ी तबीयत ? दुल्हन सहित 40 लोग पहुंचे अस्पताल

Bundi News: राजस्थान के बूंदी जिले में नैनवा क्षेत्र के कचरावता गांव में एक शादी समारोह के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दूषित भोजन खाने से बड़ी संख्या में लोग बीमार हो गए. यह घटना बीती रात की बताई जा रही है, जहां करीब 40 मेहमानों की तबीयत अचानक बिगड़ गई.

क्या है पूरा मामला

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मिली जानकारी के अनुसार, कचरावता गांव में राजेश बैरवा की बेटी मुस्कान की शादी समारोह का प्रोग्राम चल रहा था. इस समारोह में हाड़ौती गांव से बारात आई हुई थी. शादी के दौरान परोसे गए भोजन को खाने के कुछ ही समय बाद कई मेहमानों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी.

बीमार पड़े लोगों में 22 महिलाएं भी शामिल हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई. परिजनों और आयोजकों ने बिना देरी किए सभी को नैनवा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है.

प्राथमिक जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका

डॉक्टरों और प्रशासन की शुरुआती जांच में मामला फूड पॉइजनिंग का माना जा रहा है. हालांकि, असली कारण जानने के लिए भोजन के सैंपल की जांच की जा सकती है. इस घटना के बाद शादी समारोह में हड़कंप मच गया. मेहमानों में डर का माहौल बन गया और कार्यक्रम की खुशियां अचानक चिंता में बदल गईं.

