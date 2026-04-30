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शादी समारोह में क्या खाने से बिगड़ी तबीयत ? दुल्हन सहित 40 लोग पहुंचे अस्पताल

Bundi News: बूंदी जिले में नैनवा क्षेत्र के कचरावता गांव में एक शादी समारोह में दूषित भोजन खाने से बड़ी संख्या में लोग बीमार हो गए. जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई.

Edited byAman SinghUpdated byAman Singh
Published: Apr 30, 2026, 06:01 PM|Updated: Apr 30, 2026, 06:01 PM
शादी समारोह में क्या खाने से बिगड़ी तबीयत ? दुल्हन सहित 40 लोग पहुंचे अस्पताल
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Bundi News: राजस्थान के बूंदी जिले में नैनवा क्षेत्र के कचरावता गांव में एक शादी समारोह के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दूषित भोजन खाने से बड़ी संख्या में लोग बीमार हो गए. यह घटना बीती रात की बताई जा रही है, जहां करीब 40 मेहमानों की तबीयत अचानक बिगड़ गई.

क्या है पूरा मामला

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मिली जानकारी के अनुसार, कचरावता गांव में राजेश बैरवा की बेटी मुस्कान की शादी समारोह का प्रोग्राम चल रहा था. इस समारोह में हाड़ौती गांव से बारात आई हुई थी. शादी के दौरान परोसे गए भोजन को खाने के कुछ ही समय बाद कई मेहमानों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी.

बीमार पड़े लोगों में 22 महिलाएं भी शामिल हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई. परिजनों और आयोजकों ने बिना देरी किए सभी को नैनवा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है.

प्राथमिक जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका

डॉक्टरों और प्रशासन की शुरुआती जांच में मामला फूड पॉइजनिंग का माना जा रहा है. हालांकि, असली कारण जानने के लिए भोजन के सैंपल की जांच की जा सकती है. इस घटना के बाद शादी समारोह में हड़कंप मच गया. मेहमानों में डर का माहौल बन गया और कार्यक्रम की खुशियां अचानक चिंता में बदल गईं.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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