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बूंदी के जंगलों में बाघ-बाघिन के लिए बनेगा सेफ कॉरिडोर, कालदा क्षेत्र में स्थापित होंगी नई वन चौकियां

Bundi Tiger Reserve: रामगढ़-विषधारी टाइगर रिजर्व के बफर जोन कालदा क्षेत्र में वन विभाग ने वन्यजीव संरक्षण की गति तेज कर दी है. उपवन संरक्षक आलोकनाथ गुप्ता ने भीषण गर्मी में भी चार घंटे तक जंगलों और पहाड़ी इलाकों में पैदल ट्रैकिंग कर क्षेत्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 28, 2026, 07:52 AM|Updated: Apr 28, 2026, 07:52 AM
बूंदी के जंगलों में बाघ-बाघिन के लिए बनेगा सेफ कॉरिडोर, कालदा क्षेत्र में स्थापित होंगी नई वन चौकियां
Image Credit: istock

Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve: बूंदी में वन्यजीव संरक्षण को नई दिशा, कालदा जंगल में बाघों के लिए सेफ कॉरिडोर बनेगाबूंदी. रामगढ़-विषधारी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में वन विभाग ने वन्यजीव संरक्षण की दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है. खासकर कालदा क्षेत्र को बाघ और बाघिन के लिए सुरक्षित कॉरिडोर बनाने की तैयारी चल रही है.


इस क्रम में उपवन संरक्षक आलोकनाथ गुप्ता ने भीषण गर्मी में भी करीब चार घंटे तक जंगलों और पहाड़ी इलाकों में पैदल ट्रैकिंग की. उन्होंने क्षेत्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए.ट्रैकिंग के दौरान गुप्ता ने कालदा जंगल की प्राकृतिक स्थिति, जल स्रोतों और वन्यजीवों की गतिविधियों को देखा.

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उन्होंने साफ निर्देश दिए कि इस क्षेत्र में नई वन चौकियां बनाई जाएं, ताकि शिकार और अन्य अवैध गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा सके. गर्मी के मौसम को देखते हुए वन्यजीवों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए. क्षेत्र में वाटर होल और अन्य जल संरचनाओं को और बेहतर बनाने की योजना बनाई जा रही है.


निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को चिंकारा, नीलगाय, जंगली सुअर, भालू और तेंदुआ जैसी कई वन्यजीवों की मौजूदगी के ठोस संकेत मिले. यह क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है. उपवन संरक्षक आलोकनाथ गुप्ता ने कहा कि वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को और मजबूत करने की जरूरत है. इसके लिए घास के मैदानों को विकसित करना और वन्यजीवों के लिए सुरक्षित गलियारे (सेफ कॉरिडोर) तैयार करना महत्वपूर्ण है.


उन्होंने बताया कि भविष्य में इस क्षेत्र में तीन मुख्य बिंदुओं पर काम किया जाएगा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, जल प्रबंधन को बेहतर बनाना और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को संरक्षित एवं विकसित करना. विभाग जल्द ही इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर अमल में लाएगा.


वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इन प्रयासों से रामगढ़-विषधारी टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों की संख्या बढ़ेगी और उनकी सुरक्षा भी बेहतर होगी. साथ ही यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से भी अधिक आकर्षक बन सकेगा.आलोकनाथ गुप्ता, उपवन संरक्षक, बूंदी ने कहा, “कालदा क्षेत्र को हम बाघों के लिए सुरक्षित और अनुकूल बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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