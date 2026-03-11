Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बूंदी में बंदर के हमले में युवक का कान कटा, डॉक्टरों ने दो घंटे ऑपरेशन कर जोड़ा

Bundi News: राजस्थान के बूंदी जिले के ठीकरदा गांव में बंदर के हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. बंदर ने युवक का कान बुरी तरह काट लिया. घायल युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां सर्जन डॉ. आशीष व्यास ने करीब दो घंटे की सर्जरी कर 60 टांकों की मदद से उसका कान सफलतापूर्वक जोड़ दिया. फिलहाल युवक की हालत स्थिर है, जबकि इलाके में बंदरों के बढ़ते आतंक से ग्रामीणों में डर का माहौल है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Mar 11, 2026, 01:30 PM IST | Updated:Mar 11, 2026, 01:30 PM IST

Trending Photos

अलवर में गैस सिलेंडर को लेकर धक्का-मुक्की, भीड़ देख सहम गया एजेंसी पर मालिक, चैंबर में खुद को किया लॉक
7 Photos
gas cylinder price hike

अलवर में गैस सिलेंडर को लेकर धक्का-मुक्की, भीड़ देख सहम गया एजेंसी पर मालिक, चैंबर में खुद को किया लॉक

ताबड़तोड़ बारिश से भीगने वाला है राजस्थान! इन शहरों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, पढ़ें वेदर अपडेट
8 Photos
rajasthan weather update

ताबड़तोड़ बारिश से भीगने वाला है राजस्थान! इन शहरों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, पढ़ें वेदर अपडेट

राजस्थान में रॉकेट हुए सोने के दाम, चांदी भी हुई महंगी, इस रेट पर मिलेगा गोल्ड-सिल्वर
6 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

राजस्थान में रॉकेट हुए सोने के दाम, चांदी भी हुई महंगी, इस रेट पर मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

शीतला माता को क्यों चढ़ाते हैं बासी राबड़ी-पुए? घर में नहीं जलता चूल्हा, हैरान कर देगी ये अनोखी परंपरा
9 Photos
Sheetalashtami

शीतला माता को क्यों चढ़ाते हैं बासी राबड़ी-पुए? घर में नहीं जलता चूल्हा, हैरान कर देगी ये अनोखी परंपरा

बूंदी में बंदर के हमले में युवक का कान कटा, डॉक्टरों ने दो घंटे ऑपरेशन कर जोड़ा

Bundi News: बूंदी जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बंदर के हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. यह घटना जिले के ठीकरदा गांव की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार गांव में अचानक एक बंदर ने युवक पर हमला कर दिया और उसके कान को बुरी तरह काट लिया. हमले के कारण युवक का कान गंभीर रूप से घायल हो गया और काफी खून बहने लगा.

घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों ने तुरंत घायल युवक को संभाला और बिना समय गंवाए उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत इलाज शुरू किया.

अस्पताल में सर्जन डॉ. आशीष व्यास ने युवक की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद तुरंत ऑपरेशन करने का फैसला लिया. बताया जा रहा है कि युवक के कान को बंदर ने इतनी बुरी तरह काट लिया था कि उसे जोड़ना एक चुनौतीपूर्ण काम था. इसके बावजूद डॉक्टरों की टीम ने करीब दो घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद युवक के कटे हुए कान को सफलतापूर्वक जोड़ दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कान बचाना मुश्किल हो सकता था

ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों को काफी सावधानी बरतनी पड़ी. सर्जरी के दौरान युवक के कान पर करीब 60 टांके लगाए गए, ताकि कान को सही तरीके से जोड़ा जा सके. डॉक्टरों के अनुसार यदि युवक को समय पर अस्पताल नहीं लाया जाता, तो उसका कान बचाना मुश्किल हो सकता था.

डॉक्टरों ने बताया कि समय रहते इलाज मिलने के कारण युवक का कान बच गया है. फिलहाल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है और उसे अस्पताल में चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है. डॉक्टर लगातार उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी तरह की जटिलता सामने न आए.

बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा

वहीं इस घटना के बाद ठीकरदा गांव के ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया है. ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में पिछले कुछ समय से बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. कई बार बंदर लोगों पर हमला कर चुके हैं और घरों में घुसकर भी नुकसान पहुंचाते हैं.

ग्रामीणों ने प्रशासन से इस समस्या पर ध्यान देने और बंदरों के बढ़ते आतंक से राहत दिलाने की मांग की है. उनका कहना है कि यदि समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो भविष्य में ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं. फिलहाल गांव में इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है और लोग अपने बच्चों व परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bundi Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news