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'मेरी दोस्त को पढ़ना है, शादी नहीं'- 8 साल बच्ची ने फोन कर रुकवाई दोस्त की शादी

Bundi News: राजस्थान के बूंदी जिले में एक 8 साल के बच्चे ने समझदारी दिखाते हुए अपनी दोस्त की शादी रुकवाई. 
उन्होंने कहा कि कृपया मेरी दोस्त की शादी रुकवा दीजिए, वो अभी बहुत छोटी है. 

Edited bySneha AggarwalReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 19, 2026, 06:13 PM|Updated: Apr 19, 2026, 06:13 PM
'मेरी दोस्त को पढ़ना है, शादी नहीं'- 8 साल बच्ची ने फोन कर रुकवाई दोस्त की शादी
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Bundi News: एक भावुक और प्रेरणादायक घटना में 8 वर्षीय एक बालक ने चाइल्डलाइन 1098 पर फोन कर अपनी ही उम्र की एक बालिका के बाल विवाह को रुकवाने के लिए मदद मांगी. कहा-भैया/दीदी, कृपया मेरी दोस्त की शादी रुकवा दीजिए, वो अभी बहुत छोटी है, हम साथ खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, उसे शादी नहीं करनी, उसे पढ़ना है.

यह सिर्फ एक मासूम बच्चा नहीं, बल्कि एक सच्चा दोस्त बनकर सामने आया, जिसने अपनी समझ और हिम्मत से एक बड़ी सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज उठाई. यह घटना हमें एक गहरा संदेश देती है कि जब एक छोटा बच्चा सही और गलत को समझ सकता है, तो हम बड़े क्यों नहीं?

हर बच्चे का अधिकार है बचपन, शिक्षा और सुरक्षित भविष्य क्योंकि बचपन बचाना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है.
चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के जिला समन्वयक रामनारायण गुर्जर ने बताया कि एक बालक कि ये बात भावुक करने वाली थी.

सूचना मिलते ही जिला समन्वयक केस वर्कर अर्चना मीणा के साथ मौके पर पहुंचे, वहां जाने पर पता चला कि क्लास 5 में पढ़ने वाली 8 साल कि मासूम का विवाह बड़ी धूम धाम से किया जा रहा था. मासूम के साथ 16 साल बालिका का भी बाल विवाह साथ में किया जा रहा था.

दबलाना थाना अधिकारी प्रिया व्यास ने 1098 ने मदद मांगी. थाना अधिकारी ने मासूम बालिका कि तुरंत मदद करते हुए, दोनों बालिकाओं को 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन के साथ सीमा पोद्दार अध्यक्ष बालिका समिति के समक्ष पेश किया, जहां से दोनों बालिकाओं को सुरक्षित अस्थाई आश्रय दिया गया.

दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
मामले को लेकर चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रभारी रामनारायण ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले तो तुरंत 1098 हेल्पलाइन या नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा रही है.

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम
भारत में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत एक गंभीर कानूनी अपराध है. इस कानून के मुताबिक, लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल है. इससे कम उम्र में शादी कराने पर 2 साल तक की कड़ी कैद और ₹1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है.
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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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