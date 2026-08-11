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बूंदी में भारी बारिश से तबाही! नवल सागर उफन पर, सड़कें बनीं नदी और घरों में घुसा पानी

बूंदी में सोमवार शाम से शुरू हुई तेज बारिश मंगलवार सुबह तक भारी तबाही में बदल गई. नवल सागर झील के ओवरफ्लो होने से पुराने शहर, तिलक चौक और मुख्य बाजार समेत कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया.  छत्रपुरा क्षेत्र में नालों की सफाई नहीं होने से जलभराव और गंभीर हो गया और कई घरों में पानी घुस गया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Aug 11, 2026, 03:48 PM IST | Updated:Aug 11, 2026, 04:11 PM IST
बूंदी में भारी बारिश से तबाही! नवल सागर उफन पर, सड़कें बनीं नदी और घरों में घुसा पानी
Image Credit: Bundi News

Bundi News: राजस्थान के बूंदी जिले में सोमवार शाम से शुरू हुआ तेज बारिश का दौर मंगलवार सुबह तक आफत में बदल गया. लगातार कई घंटों तक हुई बारिश से शहर की तस्वीर बदल गई. सड़कें नदी और गलियां नालों में तब्दील हो गईं.

नवल सागर झील के ओवरफ्लो होने के बाद पुराने शहर की ओर पानी का बहाव बढ़ गया. कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया, जबकि मुख्य बाजार की सड़कों पर पानी का तेज बहाव देखने को मिला. दुकानों के बाहर और घरों के आसपास पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

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नवल सागर का पानी सड़कों पर
लगातार बारिश के बाद नवल सागर झील ओवरफ्लो हो गई. झील से पानी निकलकर पुराने शहर की गलियों और मुख्य सड़कों तक पहुंच गया. तिलक चौक सहित कई इलाकों में पानी का तेज बहाव देखने को मिला, जहां रोजाना लोग और वाहन गुजरते थे, वहां पानी ही पानी नजर आया. कई दुकानें बंद हो गईं और दुकानदार अपने सामान को पानी से बचाने में जुटे रहे.

छत्रपुरा में घरों में घुसा पानी
शहर के छत्रपुरा इलाके में जलभराव की स्थिति ज्यादा गंभीर रही. नालों की सफाई नहीं होने के कारण पानी की निकासी बाधित हुई और सड़कों पर करीब एक से डेढ़ फीट पानी भर गया. कई घरों में भी पानी घुस गया. सूचना पर जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव, नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय सहित प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा. करीब आधा दर्जन जेसीबी मशीनों की मदद से नालों की सफाई और पानी की निकासी का काम शुरू कराया गया. लोगों की नाराजगी को देखते हुए मौके पर पुलिस भी तैनात रही.

आयुक्त ब्रजेश राय ने बताया कि इलाके में नई सड़क का निर्माण प्रस्तावित है. सड़क निर्माण के दौरान दोनों तरफ नालों की व्यवस्था बेहतर की जाएगी, ताकि भविष्य में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या कम हो.

मंशापूर्ण गणेश मंदिर भी जलमग्न
तेज बारिश का असर मंशापूर्ण गणेश जी मंदिर पर भी पड़ा. मंदिर परिसर और गर्भगृह में बारिश का पानी पहुंच गया. पानी भरने के कारण श्रद्धालुओं को बाहर से ही भगवान के दर्शन और पूजा-अर्चना करनी पड़ी. पहाड़ी क्षेत्रों से बारिश का पानी बहकर मंदिर की ओर आ रहा है और आगे नवल सागर झील में पहुंच रहा है. मंदिर के जलमग्न होने से श्रद्धालुओं में भी चिंता नजर आई.

चाकन बांध छलका
तेज बारिश से इंद्रगढ़ क्षेत्र स्थित चाकन बांध में भी पानी की तेज आवक हुई। जल संसाधन विभाग के अभियंता धर्मराज मीणा के अनुसार जिले में छोटे-बड़े कुल 23 बांध हैं. चाकन बांध की भराव क्षमता करीब 17 फीट है और पानी बढ़ने के बाद बांध पर चादर चलना शुरू हो गई.

चंबल उफना, रोटेदा पुलिया बंद
बारिश के कारण चंबल नदी का जलस्तर भी बढ़ गया. मंगलवार सुबह रोटेदा पुलिया पर पानी आने के बाद सुरक्षा के लिहाज से हाईवे-37ए पर रोटेदा-मंडावरा मार्ग का आवागमन बंद कर दिया गया. प्रशासन ने लोगों से तेज बहाव वाले पानी और नदी-नालों से दूर रहने की अपील की.

पहले दिन भी नागदी बाजार में मचा था सैलाब
बारिश के पहले ही दिन अचानक हुई तेज बारिश ने नागदी बाजार में भी तबाही मचाई थी. पानी का बहाव इतना तेज था कि करीब आधा दर्जन वाहन बह गए थे. दुकानों और घरों में पानी घुसने से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था. कई दुकानदारों के सामान के खराब होने से लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई गई थी.

बूंदी में 131 एमएम बारिश
बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम प्रभारी सत्यवान शर्मा के अनुसार, मंगलवार सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटे में बूंदी में सबसे अधिक 131 एमएम बारिश दर्ज की गई. तालेड़ा में 65, केशवरायपाटन में 6, इंद्रगढ़ में 36, नैनवां में 69, हिंडोली में 30 और रायथल में 26 एमएम बारिश रिकॉर्ड हुई. बारिश के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है. संवेदनशील इलाकों में टीमें तैनात हैं और जलभराव वाले क्षेत्रों में राहत एवं निकासी कार्य लगातार जारी है.

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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