जेल में भाई-बहन के रिश्ते की अनोखी मिसाल, भावुक हुए कैदी

Bundi News: बूंदी जिला कारागार में भी रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाया गया. जेल में बंद अपराधियों को बहनों ने राखी बांधकर अपराध को तौबा करने का वचन लिया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 09, 2025, 16:50 IST | Updated: Aug 09, 2025, 16:50 IST

जेल में भाई-बहन के रिश्ते की अनोखी मिसाल, भावुक हुए कैदी

Bundi News: देशभर में जहां रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. वहीं बूंदी जिला कारागार में भी रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाया गया. जेल में बंद अपराधियों को बहनों ने राखी बांधकर अपराध को तौबा करने का वचन लिया है.

जेल में बंद कैदियों ने भी अपनी बहनों को वचन देकर अपराध छोड़ने के लिए वादा किया है. जिला कारागार पर सुबह 8 बजे से ही बहनों की भीड़ देखी गई. जेल में बंद अपराधी भाईयों को राखी बांधने के लिए बहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गई.

उधर जेल प्रशासन ने तैयारी को पहले ही अंतिम रूप दे दिया था. कड़ी सुरक्षा के बीच बहनों की भाईयों से मुलाकात कर राखी बंधवाई गई. रक्षाबंधन पर बूंदी जिला कारागृह में भी बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे.

मानसिंह बारेठ उपाधीक्षक ने बताया कि इस दौरान सुरक्षा जांच के पुख्ता इंतजाम किए गए. जेल में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के दौरान कुछ भावुक नजारे भी दिखाई दिए. जिला कारागार में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है.

जेल में बंद कैदियों को राखी बांधने के लिए बहने पहुंच रही हैं. उन्होंने बताया कि सुरक्षा की माकूल व्यवस्था की गई है. जेल पर पहुंच रही सभी बहनों को उनके भाईयों से मुलाकात कर राखी बंधवाई गई. इसके साथ कैदियों को अपराध छोड़ने की भी शपथ दिलाई गई.

बहनों ने जब भाईयों को राखी बांधी तो उपहार स्वरूप उनसे अपराध छोड़ने का भी वचन लिया. अपने भाई को राखी बांधने आई रेखा ने बताया कि उसने अपने भाई को राखी बांधी है. राखी बांधते समय कभी भी जेल में दोबारा नहीं आने का वचन लिया है. एक और बहन नंदी ने बताया उसने भी अपने भाई को राखी बांधकर अपराध नहीं करने का वचन लिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBundi Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Reporter- Asheesh Maheshwari

