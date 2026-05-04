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Bundi: आवारा कुत्तों ने किया 10 साल की मासूम बच्ची पर नोंचा, इलाज के दौरान हुई मौत

Bundi News:  राजस्थान के बूंदी जिले के तालेड़ा क्षेत्र में एक बच्ची को आवारा कुत्तों ने नोंच-नोंचकर मार डाला. बच्ची सुबह शौच के लिए गई थी. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 04, 2026, 08:41 PM|Updated: May 04, 2026, 08:41 PM
Bundi: आवारा कुत्तों ने किया 10 साल की मासूम बच्ची पर नोंचा, इलाज के दौरान हुई मौत
Image Credit: Bundi News

Bundi News: राजस्थान के बूंदी जिले के तालेड़ा क्षेत्र के ग्राम अलगोदिया में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां आवारा कुत्तों के हमले में 10 वर्षीय मासूम बालिका की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार बालिका रिंकू, पुत्री बंछलाल भील, सुबह शौच के लिए घर से बाहर गई थी.

इसी दौरान आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. परिजनों ने तलाश कर उसे तुरंत तालेड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
घटना की सूचना मिलते ही तालेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बालिका की मौत आवारा कुत्तों के हमले से हुई है. पुलिस द्वारा आवश्यक कानूनी कार्रावई की जा रही है. वहीं, अस्पताल में मृत बालिका के शव का पोस्टमार्टम करने की प्रक्रिया जारी है.

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ग्रामीणों ने अधिकारियों को बताया कि वे लोग कई बार आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक के बारे में शिकायत दे चुके हैं लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है.

कुत्ते ने बच्ची को बुरी तरह नोंचा

गांव के लोगों ने कहा कि तालेड़ा इलाके के सीतापुरा स्थित मॉर्डन स्कूल में 13 फरवरी को आवारा कुत्तों के हमले में एक बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसका इलाज अभी भी जारी है. वहीं, बच्ची की चीख सुनकर गांव वाले और परिजन मौके पर पहुंचे लेकिन जब तर कुत्ते बच्ची को बुरी तरह नोंच चुके थे. वहीं, परिजन घायल रिंकू को तालेड़ा अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
कुत्ते का काटना हो सकता है खतरनाक
कुत्ते का काटना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि कुत्ते के मुंह में कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं. कुत्ते के काटने से सबसे बड़ा खतरा रेबीज बीमारी का होता है, जो तंत्रिका तंत्र (Nervous system) पर हमला कर सकती है.

वहीं, इसका इलाज न मिलने पर ये 100 प्रतिशत जानलेवा साबित होती है. साथ ही घाव में गंभीर इन्फेक्शन, टिटनेस और मांसपेशियों को नुकसान भी बना रहता है. रेबीज एक गंभीर बीमारी है, जिसका वायरस कुत्ते, बिल्ली या बंदर की लार से फैलता है. अगर पागल या संक्रमित कुत्ता काट ले या फिर खरोंच भी मार दे तो वायरस घाव के जरिए शरीर में फैल सकता है.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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