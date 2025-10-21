दिवाली पर बूंदी में एक पटाखे को लेकर युवक में घोप डाला चाकू, खुशियों के बीच पसरा मातम

Bundi News: राजस्थान के बूंदी में दिवाली की खुशियों के बीच एक घर में अचानक मातम पसर गया. एक पटाखे को लेकर युवक की चाकू घोपकर हत्या कर दी गई.
Trending Photos
Bundi News: राजस्थान के बूंदी के सदर थाना क्षेत्र की सिलोर रोड पर दीपों की जगमग के बीच हुई चाकूबाजी की वारदात ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया. महज एक पटाखे की चिंगारी ने मौत की आग भड़का दी, जिसमें युवक विष्णु सैनी पुत्र हेमराज सैनी की हत्या कर दी गई.
पटाखा फोड़ते गाड़ी पर फेंका
सदर थाना प्रभारी रमेश आर्य ने बताया कि नाहर का चोहट्टा रावला चौक निवासी विष्णु सैनी अपने दोस्तों के साथ सिलोर रोड पर दिवाली की रात पटाखे चला रहा था.
इसी दौरान वहां से गुजर रही एक गाड़ी पर पटाखा फेंकने की बात को लेकर कहासुनी हो गई. बात इतनी बढ़ी कि गाड़ी सवार युवक आपा खो बैठे और देखते ही देखते माहौल खुशियों से खून में बदल गया.
विवाद के बीच एक युवक ने विष्णु पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए. घायल विष्णु खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा. मौके पर अफरातफरी मच गई. दोस्तों ने आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
इधर घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा पहुंचे और मामला गंभीरता से लेते हुए सदर थाना प्रभारी रमेश आर्य को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए. वहीं, एसपी के आदेश के बाद थाना अधिकारी ने अलग-अलग टीमों का गठन किया और आरोपियों की धर पकड़ के लिए दबिशें शुरू कर दी हैं. फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और लोगों से पूछताछ जारी है. इधर, वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.
मृतक के बड़े भाई लखन सैनी ने बताया कि बीती रात पूरा परिवार दिवाली का त्योहार मना रहा था. वहीं, विष्णु काम से घर आया था. लक्ष्मी पूजा के बाद कुछ दोस्त आए और कहा कि वे थोड़ी देर बाजार घूमकर आ रहे हैं. कुछ ही देर में फोन आया कि विष्णु को चाकू मार दिया गया है, जिसके बाद जब वह अस्पताल पहुंचे और भाई विष्णु दम तोड़ चुका था.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bundi News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!