बूंदी में NH-27 पर मौत का तांडव! एक झटके में उजड़ गया परिवार, ट्रेलर ने पिता और 3 बेटों को बेरहमी से कुचला

Bundi Road Accident: बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. नेशनल हाईवे-27 पर हुए इस भीषण दुर्घटना में एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पिता और उसके तीन बेटों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. हादसे की खबर फैलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई.

डाबी थाने के सहायक उपनिरीक्षक परमेश्वर जाट के अनुसार, मदन बंजारा अपने तीन पुत्रों के साथ मोटरसाइकिल से प्रराणा गांव की ओर जा रहे थे. रात के समय हाईवे पर उनकी बाइक जैसे ही आगे बढ़ रही थी, तभी पीछे से तेज गति में आ रहे एक ट्रेलर ने उन्हें टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और चारों सवार सड़क पर दूर तक घिसटते चले गए. हादसा इतना भयावह था कि चारों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

चालक की तलाश शुरू कर दी गई

दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया. पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और ट्रेलर की पहचान के साथ चालक की तलाश शुरू कर दी गई है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

शवों को सड़क पर रखकर नेशनल हाईवे जाम

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए. परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया. गुस्साए लोगों ने शवों को सड़क पर रखकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया. इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया. स्थिति तनावपूर्ण होती देख पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश देकर शांत कराया.

पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल

काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया गया और यातायात बहाल किया गया. पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और फरार ट्रेलर चालक की तलाश जारी है. इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया है.

