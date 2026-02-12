Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बूंदी में NH-27 पर मौत का तांडव! एक झटके में उजड़ गया परिवार, ट्रेलर ने पिता और 3 बेटों को बेरहमी से कुचला

Bundi Road Accident: बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-27 पर तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में पिता और उसके तीन बेटे शामिल हैं. हादसे के बाद ट्रेलर चालक फरार हो गया. आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया, जिसे पुलिस ने समझाइश के बाद खुलवाया. पुलिस मामले की जांच और चालक की तलाश में जुटी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 12, 2026, 07:50 AM IST | Updated: Feb 12, 2026, 07:50 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में मौसम का अजीब खेल! कहीं घना कोहरा, तो कहीं बढ़ता पारा; जानें आज के सबसे ठंडा शहर
6 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

राजस्थान में मौसम का अजीब खेल! कहीं घना कोहरा, तो कहीं बढ़ता पारा; जानें आज के सबसे ठंडा शहर

Jaipur Gold Silver Price Update Today: राजस्थान में सोने की कीमतों में भयंकर उछाल, चांदी स्थिर, जयपुर सर्राफा बाजार में मची हलचल! जानें आज का लेटेस्ट रेट
8 Photos
Jaipur gold silver rate today

Jaipur Gold Silver Price Update Today: राजस्थान में सोने की कीमतों में भयंकर उछाल, चांदी स्थिर, जयपुर सर्राफा बाजार में मची हलचल! जानें आज का लेटेस्ट रेट

Rajasthan Weather Update: फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम, पश्चिमी विक्षोभ से बारिश के आसार, जानें कब और कहां बरसेंगे बादल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम, पश्चिमी विक्षोभ से बारिश के आसार, जानें कब और कहां बरसेंगे बादल

थार के रेगिस्तान से उठा स्वाद, 1952 से लोगों की जुबां पर राज कर रही है दल्लू जी की कचौरी
10 Photos
Dallu ji ki Kachori

थार के रेगिस्तान से उठा स्वाद, 1952 से लोगों की जुबां पर राज कर रही है दल्लू जी की कचौरी

बूंदी में NH-27 पर मौत का तांडव! एक झटके में उजड़ गया परिवार, ट्रेलर ने पिता और 3 बेटों को बेरहमी से कुचला

Bundi Road Accident: बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. नेशनल हाईवे-27 पर हुए इस भीषण दुर्घटना में एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पिता और उसके तीन बेटों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. हादसे की खबर फैलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई.

डाबी थाने के सहायक उपनिरीक्षक परमेश्वर जाट के अनुसार, मदन बंजारा अपने तीन पुत्रों के साथ मोटरसाइकिल से प्रराणा गांव की ओर जा रहे थे. रात के समय हाईवे पर उनकी बाइक जैसे ही आगे बढ़ रही थी, तभी पीछे से तेज गति में आ रहे एक ट्रेलर ने उन्हें टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और चारों सवार सड़क पर दूर तक घिसटते चले गए. हादसा इतना भयावह था कि चारों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

चालक की तलाश शुरू कर दी गई

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया. पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और ट्रेलर की पहचान के साथ चालक की तलाश शुरू कर दी गई है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

शवों को सड़क पर रखकर नेशनल हाईवे जाम

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए. परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया. गुस्साए लोगों ने शवों को सड़क पर रखकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया. इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया. स्थिति तनावपूर्ण होती देख पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश देकर शांत कराया.

पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल

काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया गया और यातायात बहाल किया गया. पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और फरार ट्रेलर चालक की तलाश जारी है. इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bundi Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news