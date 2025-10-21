Zee Rajasthan
बूंदी में त्यौहार पर फर्ज निभाती पुलिस, SP मीणा ने जवानों के साथ मनाई दीपावली

Bundi News: राजस्थान के बूंदी में एसपी मीणा ने बताया कि दीपावली पर्व को लेकर बूंदी पुलिस पिछले पांच दिनों से अलर्ट मोड पर है. शहर के प्रमुख बाजारों, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस जाप्ता तैनात है. लगातार नाकाबंदी, पेट्रोलिंग और यातायात की निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 21, 2025, 11:22 AM IST | Updated: Oct 21, 2025, 11:22 AM IST

Bundi News: दीपों का पर्व दीपावली जहां हर घर में रोशनी और खुशियां लेकर आया, वहीं बूंदी पुलिस के जवानों के लिए यह त्योहार ड्यूटी के रूप में बीता. शहर की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी और जवान चौक-चौराहों पर मुस्तैदी से तैनात रहे.

इसी बीच सोमवार को पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने पुलिस लाइन पहुंचकर जवानों से मुलाकात की और उनके साथ दीपावली का पर्व मनाया.

एसपी मीणा ने जवानों को मिठाई खिलाकर दीपावली की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी त्योहारों पर और अधिक बढ़ जाती है. जनता की सुरक्षा के लिए त्योहारों में भी ड्यूटी करना हमारा धर्म और गर्व दोनों है.

इस दौरान उनके साथ एएसपी उमा शर्मा और डीवाईएसपी अरुण मिश्रा भी मौजूद रहे. इस दौरान एसपी ने जवानों से संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनीं और उन्हें मनोबल ऊंचा रखने की बात कही. उन्होंने कहा कि पुलिस का असली त्योहार तब होता है जब शहर सुरक्षित और शांति से त्योहार मना रहा होता है.

पांच दिनों से अलर्ट मोड पर पुलिस
एसपी मीणा ने बताया कि दीपावली पर्व को लेकर बूंदी पुलिस पिछले पांच दिनों से अलर्ट मोड पर है. शहर के प्रमुख बाजारों, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस जाप्ता तैनात है. लगातार नाकाबंदी, पेट्रोलिंग और यातायात की निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो.


एसपी ने ड्यूटी पर तैनात जवानों को कहा कि वे अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा और ईमानदारी से करें. उन्होंने जवानों की सराहना करते हुए कहा कि बूंदी पुलिस का हर जवान जनता की सुरक्षा का प्रहरी है, और यह समर्पण ही पुलिस की सच्ची पहचान है.

दीपावली के इस मौके पर मिठास, सौहार्द और कर्तव्य भावना का सुंदर संगम बूंदी पुलिस लाइन में देखने को मिला. जवानों के चेहरों पर गर्व और उत्साह झलकता रहा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bundi Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

