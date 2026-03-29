बूंदी में रोडवेज का बड़ा तोहफा! 8 नई बसें, शुरू हुए कई नए रूट

Bundi Roadways News: बूंदी में 1 अप्रैल से 8 नई रोडवेज सों के साथ कई नए रूट शुरू होने जा रहे हैं. इससे जयपुर, कोटा और अहमदाबाद जैसे शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी. नई सेवाओं से यात्रियों को सुबह-शाम नियमित और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा.
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Bundi Roadways News: राजस्थान के बूंदी जिले के रोडवेज यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. बूंदी आगार को 8 नई अनुबंधित बसें मिलने जा रही हैं, जिनके साथ ही 1 अप्रैल से कई नए रूटों पर बस संचालन शुरू होगा. इस पहल से कोटा, जयपुर और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों के साथ-साथ कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुबह-शाम नियमित बस सेवा उपलब्ध हो सकेगी.
रोडवेज अधिकारियों के अनुसार, नई बस सेवाओं के शुरू होने से यात्रियों को अधिक सुविधाजनक, समयबद्ध और सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा. खासतौर पर उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह बड़ी राहत है, जहां लंबे समय से नियमित परिवहन सुविधा का अभाव था.
नई व्यवस्था के तहत कोटा से शाम 4 बजे रवाना होने वाली बस बूंदी से शाम 5 बजे प्रस्थान कर अहमदाबाद सुबह 5:30 बजे और वड़ोदरा सुबह 8 बजे पहुंचेगी. वापसी में वडोदरा से शाम 4 बजे और अहमदाबाद से शाम 6:45 बजे बस चलकर बूंदी सुबह 6:30 बजे और कोटा 7:30 बजे पहुंचेगी.
इसी तरह बूंदी से Jaipur के लिए नॉन स्टॉप सेमी डीलक्स बस सेवा सुबह 4:20 बजे शुरू होगी, जबकि जयपुर से वापसी सुबह 9:51 बजे होगी. इसके अलावा सांवरियाजी, इन्द्रगढ़ और नैनवां जैसे क्षेत्रों के लिए भी नई बस सेवाएं शुरू की जा रही हैं, जिससे स्थानीय यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा.
रोजाना तीन फेरे संचालित किए जाएंगे
ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बूंदी-खटकड़-नैनवां-घाड़-जयपुर रूट पर सुबह 6:45 बजे बस चलाई जाएगी, जिसकी वापसी जयपुर से दोपहर 2:32 बजे होगी. वहीं लंबे समय से बस सुविधा की कमी झेल रहे केपाटन रूट पर अब रोजाना तीन फेरे संचालित किए जाएंगे. सुबह 7 बजे, 11 बजे और दोपहर 3 बजे.
इसके अलावा कोटा से अजमेर के लिए दोपहर 3:25 बजे बस सेवा शुरू होगी, जबकि अजमेर से वापसी सुबह 4:25 बजे होगी. कोटा-जयपुर नॉन स्टॉप सेवा भी सुबह 10 बजे शुरू होगी, जो बूंदी से 11 बजे रवाना होगी और जयपुर से वापसी शाम 4:10 बजे होगी.
यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रात्रिकालीन सेवा भी शुरू की गई है. कोटा-जयपुर रूट पर शाम 6:45 बजे कोटा से और 7:45 बजे बूंदी से बस रवाना होगी, जबकि जयपुर से वापसी रात 1:45 बजे होगी.
इन नई बस सेवाओं के शुरू होने से बूंदी जिले के कस्बों और गांवों को पहली बार नियमित सुबह और शाम परिवहन सुविधा मिलेगी. इससे न केवल आमजन की आवाजाही आसान होगी, बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी.
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