बूंदी में बड़ा हादसा टला, स्कूल वैन में शॉर्ट सर्किट से आग, LPG सिलेंडर देख कांपे लोग

Bundi News: बूंदी जिले में एक बार फिर स्कूल वैन की लापरवाही भरी सुरक्षा व्यवस्था सामने आई है. मीरा गेट के आगे दबलाना रोड पर निजी स्कूल की एक वैन में बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगते-लगते बड़ा हादसा टल गया. गनीमत रही कि समय रहते चालक की सूझबूझ से वैन में सवार सभी छात्र-छात्राएं सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई.

गैस सिलेंडर बना चलता-फिरता बम

बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार यह निजी स्कूल वैन छुट्टी के बाद बच्चों को लेकर घर छोड़ने जा रही थी. वैन में कई छात्र-छात्राएं सवार थे और उसमें एलपीजी गैस सिलेंडर भी लगा हुआ था, जो सुरक्षा की दृष्टि से बेहद खतरनाक माना जाता है. जैसे ही चालक दबलाना रोड पर हुआ तो वाहन को आगे बढ़ाया, तभी अचानक बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो गया और वैन के अगले हिस्से से धुआं उठने लगा. धुआं और आग की लपटें देख मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

चालक ने तत्काल वाहन रोककर सभी बच्चों को बाहर उतारा और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. बच्चों के बाहर निकलते ही आसपास मौजूद लोग भी मदद के लिए दौड़ पड़े. कुछ लोगों ने पानी और अग्निशमन उपकरणों की सहायता से आग पर काबू पाने का प्रयास किया. सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग को पूरी तरह बुझाया.

प्रशासन की सुस्ती पर सवाल

गौरतलब है कि इससे पहले भी 21 जनवरी को बूंदी कलेक्ट्रेट के बाहर एक स्कूल वैन आग की चपेट में आ चुकी है. बार-बार हो रही ऐसी घटनाओं से निजी स्कूल वैनों की तकनीकी हालत और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. नियमों के विपरीत एलपीजी सिलेंडर लगाकर बच्चों को ले जाना न केवल अवैध है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है. घटना के बाद अभिभावकों और आम लोगों में भारी रोष देखा गया. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जिले में संचालित सभी स्कूल वाहनों की नियमित और सख्त जांच कराई जाए.

