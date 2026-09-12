/बूंदी के परिवहन निरीक्षक का डांस वीडियो Viral, महिला डांसर के साथ ठुमके लगाने पर उठे सवाल

Bundi News: बूंदी जिला परिवहन कार्यालय में डेपुटेशन पर कार्यरत परिवहन निरीक्षक हंसराज मीणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वह एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी के स्टेज कार्यक्रम के दौरान महिला डांसर के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद सरकारी पद पर रहते हुए सार्वजनिक व्यवहार को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

टोंक के गांव में आयोजित कार्यक्रम का बताया जा रहा वीडियो

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वायरल वीडियो को करीब एक सप्ताह पुराना बताया जा रहा है. दावा है कि यह वीडियो टोंक जिले के उनियारा उपखंड क्षेत्र के एक गांव में आयोजित तेजाजी महाराज के मेले के दौरान हुए स्टेज कार्यक्रम का है. कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा पार्टी की प्रस्तुति चल रही थी. इसी दौरान परिवहन निरीक्षक हंसराज मीणा भी स्टेज पर कलाकार के साथ रिकॉर्डिंग गाने पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर उठ रहे सवाल

वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोग इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग सरकारी पद की गरिमा और अधिकारी के सार्वजनिक व्यवहार को लेकर सवाल उठा रहे हैं. वहीं, वीडियो के वायरल होने के बाद इस मामले को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं. हालांकि, वीडियो के सामने आने से जुड़ी परिस्थितियों और कार्यक्रम में अधिकारी की मौजूदगी को लेकर उपलब्ध जानकारी इतनी ही है.

बूंदी में डेपुटेशन पर हैं हंसराज मीणा

जानकारी के अनुसार हंसराज मीणा वर्तमान में बूंदी जिला परिवहन कार्यालय में डेपुटेशन पर कार्यरत हैं. उनका मूल पदस्थापन बारां में बताया जा रहा है. इसी वजह से वायरल वीडियो के बाद उनके सरकारी पद और सार्वजनिक कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी को लेकर चर्चा और तेज हो गई है.

तेजाजी महाराज के मेले का धार्मिक महत्व

तेजाजी महाराज का मेला राजस्थान की लोक आस्था और ग्रामीण संस्कृति से जुड़ा प्रमुख आयोजन है. यह मेला वीर तेजाजी महाराज की स्मृति में तेजा दशमी के अवसर पर आयोजित किया जाता है. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं.

ग्रामीण क्षेत्रों में इन मेलों को लेकर खास उत्साह रहता है. धार्मिक आयोजनों के साथ लोक संस्कृति, पारंपरिक खान-पान और ग्रामीण बाजार भी मेले का हिस्सा होते हैं. राजस्थान के कई क्षेत्रों में तेजाजी महाराज के मेलों का आयोजन होता है, जहां दूर-दराज से श्रद्धालु आस्था के साथ पहुंचते हैं.