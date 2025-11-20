Bundi News: बफर जोन के पास पंचायत ने केवल ₹200 में जारी कर दिया पट्टा, जिम्मेदारों की भूमिका संदिग्ध

Bundi: राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के नियमों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाते हुए तालाब गाँव ग्राम पंचायत ने बफर जोन क्षेत्र में आने वाली जमीन पर महज ₹200 में पट्टे जारी कर दिए। यह पूरा इलाका रामेश्वर टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आता है, जहाँ कोई भी निर्माण या पट्टा जारी करना सख्ती से प्रतिबंधित है.
Bundi News: बूंदी जिले के हिंडोली क्षेत्र से एक गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. 50 वर्ष पुराने कब्जे से जुड़ा विवाद सुर्खियों में आ गया है. हैरानी की बात यह है कि मामला स्थानीय स्तर पर गंभीर होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इसे लगातार नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं. विकास अधिकारी हिंडोली पर आरोप – फोन तक नहीं उठा रहे, मीडिया को भी किया इग्नोर. स्थानीय लोगों का आरोप है कि विकास अधिकारी हिंडोली इस मामले में कोई कार्रवाई कर रहे हैं
₹200 में जारी कर दिया पट्टा, पूरे क्षेत्र में मचा हड़कंप
सूत्रों के अनुसार, तालाब गांव ग्राम पंचायत ने 20 मार्च 2025 को बफर जोन के पास की ज़मीन का 750 वर्ग फीट का पट्टा मात्र ₹200 में जारी कर दिया, जो अब चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है. यह पट्टा बोरखंडी तहसील हिंडोली निवासी महावीर पुत्र भोजराज गुर्जर और फीतापूरा निवासी कुंदन पुत्र रामकरण गुर्जर से संबंधित बताया जा रहा है.
सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी पर भी उंगली
स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने भी शक के दायरे में आने वाला यह पट्टा बिना उचित प्रक्रिया के जारी कर दिया.
मामला मुख्यमंत्री तक पहुँचा
गंभीर आरोपों और राजस्व विभाग की संदिग्ध भूमिका के चलते मामला अब मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है, जिसके बाद उच्च स्तर पर कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है.
