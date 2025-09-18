Bundi: छात्रा को पकड़ आरोपी घसीटते हुए ले गया दुकान, फिर वहां...

Bundi News: राजस्थान के बूंदी जिले के रायथल थाना क्षेत्र के किशनपुरा गांव में 12वीं कक्षा की छात्रा से लंबे समय से छेड़छाड़ के मामले ने उग्र रूप ले लिया. गुरुवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय किशनपुरा के गेट पर ताला जड़ दिया और स्कूल के बाहर सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया.

प्रदर्शन में स्कूली छात्र-छात्राएं भी शामिल हुए. ग्रामीणों ने आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की. सूचना पर रायथल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को समझने का प्रयास किया.

छात्रा ने दिया पुलिस को विस्तृत बयान

पीड़िता निवासी किशनपुरा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह किशनपुरा राजकीय स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही है. स्कूल के पास ही एक किराना दुकान है. आरोपी पिछले दो साल से उसका पीछा कर रहा है और रास्ते में रोककर छेड़छाड़ करता है. छात्रा का आरोप है कि आरोपी लगातार उसे दोस्ती करने और मोबाइल पर बात करने के लिए दबाव बनाता रहा. छात्रा ने जब मना किया तो युवक ने उसे उठाकर ले जाने की धमकी दी.

कल दोपहर करीब 1 बजे छात्रा अपनी सहेलियों के साथ स्कूल से घर लौट रही थी, जब वे रामराज नागर उपसरपंच के घर के पास पहुंचे, तभी आरोपी सामने से आया और छात्रा को रोककर जबरन खींचने लगा. छात्रा के अनुसार, आरोपी उसे घसीटते हुए उसकी दुकान तक ले गया और चिल्लाने पर आरोपी भाग गया.

ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी पिछले लंबे समय से छात्रा को परेशान कर रहा था, जिसकी शिकायत कई बार की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल बंद कर दिया और सड़क पर जाम लगाकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

पुलिस का बयान

रायथल थाना प्रभारी ने बताया कि छात्रा की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है. जल्द ही आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

