राजस्थान के सरकारी स्कूल में चौथी कक्षा की बच्ची के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात, मासूम को कुत्तों ने नोंच डाला!

Bundi Dog Attack News: राजस्थान के बूंदी जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक सरकारी विद्यालय में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. चौथी कक्षा में पढ़ने वाली एक मासूम बालिका पर अचानक चार आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया. घटना उस समय हुई जब बालिका स्कूल परिसर में मौजूद थी. अचानक कुत्तों का झुंड वहां पहुंचा और उसे घेरकर नोचने लगा.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला. बच्ची की चीख-पुकार सुनते ही स्कूल में अफरा-तफरी मच गई. शिक्षक और आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर दौड़े. काफी मशक्कत के बाद उन्होंने किसी तरह कुत्तों को भगाया और घायल बालिका को उनके चंगुल से छुड़ाया. तब तक कुत्तों के हमले से उसके शरीर पर कई जगह गंभीर घाव हो चुके थे.

क्या कहना है डॉक्टर्स का

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हमले में घायल बालिका की पहचान कृति सेन के रूप में हुई है. उसकी हालत को देखते हुए तुरंत प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई और फिर उसे बेहतर इलाज के लिए कोटा रेफर कर दिया गया. गंभीर रूप से घायल कृति सेन को कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार बच्ची के शरीर पर कई स्थानों पर गहरे जख्म हैं और उसका उपचार सावधानीपूर्वक किया जा रहा है.

ग्रामीणों ने घटना पर गहरी नाराजगी जताई

घटना की खबर फैलते ही क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया. स्कूल में पढ़ने वाले अन्य बच्चों के अभिभावक चिंतित नजर आए. ग्रामीणों ने इस घटना पर गहरी नाराजगी जताई है और स्कूल परिसर और आसपास आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर प्रशासन से ठोस और तत्काल कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर हो सकती हैं.

पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जानकारी जुटा रहे हैं. वहीं, प्रशासन पर अब यह जिम्मेदारी है कि स्कूल जैसे संवेदनशील स्थानों पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि मासूमों को इस तरह की भयावह घटनाओं का सामना न करना पड़े.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bundi Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-