बूंदी में गुर्जर समाज निजी समिति के चुनावों पर विवाद, नाराज लोगों ने लगाए पक्षपात के आरोप

Bundi News: बूंदी गुर्जर समाज की निजी समिति द्वारा कराए जा रहे जिला स्तरीय चुनावों को लेकर समाज में गंभीर विवाद खड़ा हो गया है. चुनाव प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता के अभाव का आरोप लगाते हुए समाज के विभिन्न वर्गों वरिष्ठजन, युवा और महिलाएं एकजुट होकर समिति के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं. समाजजनों का कहना है कि जिस तरीके से चुनाव कराए जा रहे हैं, उससे समाज में असंतोष बढ़ रहा है और एकता को ठेस पहुंच रही है.

समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि निजी समिति द्वारा एनजीओ के चुनावों को समाज के मंदिर का चुनाव बताकर जबरन समाज का जिलाध्यक्ष घोषित कर दिया गया, जबकि पूर्व में रामस्वरूप धगल को सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष चुना जा चुका है. इस निर्णय को समाज की भावनाओं के खिलाफ बताते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के एकतरफा फैसले समाज में भ्रम और टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं.

चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह अपारदर्शी

प्रदर्शन कर रहे समाज प्रतिनिधियों का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह अपारदर्शी है और इसे कुछ चुनिंदा लोगों के हितों को ध्यान में रखकर संचालित किया जा रहा है. इससे समाज के भीतर आपसी मतभेद गहराते जा रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि गुर्जर समाज लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखता है और किसी भी प्रकार के मनमाने या पक्षपातपूर्ण चुनाव को स्वीकार नहीं करेगा.

क्या है लोगों की मांग

समाजजनों ने मांग की कि निजी समिति द्वारा कराए जा रहे जिला स्तरीय चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से कराए जाएं. इसके लिए मतदाता सूची को सार्वजनिक करने, चुनाव संचालन की स्पष्ट नियमावली जारी करने और एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव समिति के गठन की मांग की गई है. उनका कहना है कि इन कदमों से ही चुनाव प्रक्रिया पर उठ रहे संदेह और विवाद समाप्त हो सकते हैं.

समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि समिति द्वारा उनकी जायज मांगों की अनदेखी की गई और चुनाव प्रक्रिया में सुधार नहीं किया गया, तो वे समाजहित में आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे. इसकी पूरी जिम्मेदारी निजी समिति की होगी.

इस दौरान समाज के अनेक वरिष्ठजन, युवा प्रतिनिधि, महिलाएं और बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे. सभी ने एक स्वर में पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की मांग करते हुए समाज की एकता और सम्मान बनाए रखने पर जोर दिया.

