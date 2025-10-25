बूंदी के लाखेरी में आपसी विवाद में दो पक्षों में हुई मारपीट, चले धारदार हथियार

Bundi News: जिले के लाखेरी थाना क्षेत्र के कांकरा डूंगर गांव में आपसी विवाद अचानक हिंसक रूप ले लिया, जिसमें दो पक्षों के दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. यह घटना रविवार दोपहर को हुई, जब गांव की सड़क पर अचानक आपसी झगड़ा बढ़ गया और दोनों पक्षों ने धारदार हथियारों का उपयोग किया.

जानकारी के अनुसार, यह विवाद गांव में चल रहे कैलाशनाथ के निर्माण कार्य को लेकर शुरू हुआ.

रामबिलास खेत से ट्रैक्टर लेकर आ रहा था, तभी रास्ते में पड़ी ईंटों को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई. ग्रामीणों ने विवाद को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन मामला हाथ से निकल गया और दोनों पक्षों ने लाठी-डंडों और पत्थरों से एक-दूसरे पर हमला कर दिया.

मारपीट में दोनों पक्षों के युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. ग्रामीणों की मदद से उन्हें लाखेरी चिकित्सालय लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों को कोटा रेफर कर दिया गया. इस दौरान कुछ अन्य ग्रामीणों को भी मामूली चोटें आई हैं.

वीडियो हो रहा वायरल

घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग और महिलाएं आपस में लाठी-डंडों से लड़ रहे हैं. वीडियो में लोगों की चीख-पुकार और पत्थर फेंकने की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है. वीडियो वायरल होने के बाद गांव और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया.

आपसी रंजिश और निर्माण कार्य में बाधा

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह विवाद कई सालों से चली आ रही आपसी रंजिश और निर्माण कार्य के दौरान रास्ते में बाधा डालने के कारण बढ़ गया. ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा और गश्त बढ़ाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

मौके पर पहुंचकर जांच शुरू

लाखेरी थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए हैं और आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है.

पुलिस का कहना है कि हिंसा में इस्तेमाल किए गए हथियार और अन्य साक्ष्यों को कब्जे में लिया गया है. ग्रामीणों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि गांव की मुख्य सड़क पर सुरक्षा बढ़ाई जाए और लोगों में शांति बहाल करने के लिए समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाएं. इस घटना ने गांव में डर और चिंता की स्थिति पैदा कर दी है.

