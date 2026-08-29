/बूंदी जेल में भावुक हुआ रक्षाबंधन, बहनों ने भाइयों को अपराध छोड़ने का दिलाया संकल्प

Rajasthan Crime News: रक्षाबंधन पर जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो यह सिर्फ एक रस्म नहीं होती, बल्कि भाई की लंबी उम्र और उसकी सलामती की कामना भी होती है. बूंदी जिला जेल में इस बार रक्षाबंधन का ऐसा ही भावुक नजारा देखने को मिला. जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में बहनें पहुंचीं. किसी ने भाई के माथे पर चंदन का तिलक लगाया तो किसी ने मिठाई खिलाकर राखी बांधी.



जेल परिसर में भाई-बहन के इस मिलन के दौरान कई बहनों की आंखों से आंसू भी छलक पड़े. लंबे समय बाद भाई से मुलाकात का यह मौका कई परिवारों के लिए भावनात्मक रहा. राखी बांधते समय बहनों ने अपने भाइयों से अपराध की राह छोड़ने और आगे बेहतर जीवन जीने का संकल्प भी दिलाया.

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सुबह से जेल के बाहर जुटने लगीं बहनें

जेल अधीक्षक मानसिंह बारेट के अनुसार जिला कारागार में सुबह करीब 8 बजे से ही बहनों की भीड़ जुटने लगी थी. बंदी भाइयों को राखी बांधने के लिए बहनों की लंबी कतारें लगीं. रक्षाबंधन को देखते हुए जेल प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली थीं. सुरक्षा व्यवस्था के बीच बहनों को जेल में प्रवेश दिया गया और भाइयों से मुलाकात कर राखी बांधने की व्यवस्था की गई. इस दौरान जेल परिसर में एक तरफ सुरक्षा के इंतजाम थे तो दूसरी तरफ भाई-बहन के रिश्ते की भावनाएं भी दिखाई दे रही थीं.



राखी के साथ भाइयों से लिया वादा

इस रक्षाबंधन पर कई बहनों ने अपने भाइयों से सिर्फ राखी बंधवाने तक बात सीमित नहीं रखी. उन्होंने भाइयों को अपराध की प्रवृत्ति छोड़कर सामान्य और बेहतर जीवन की शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया. बहनों ने भाइयों से संकल्प लिया कि वे आगे किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे और परिवार के साथ अच्छा जीवन बिताने की कोशिश करेंगे. इस दौरान कुछ बंदी भी भावुक हो गए.



बहनों के लिए यह पल इसलिए भी खास था क्योंकि जेल में बंद भाई से मिलकर वे उसके साथ रक्षाबंधन की परंपरा निभा पा रही थीं. राखी बांधते समय उनके चेहरे पर खुशी के साथ भाई के भविष्य को लेकर चिंता भी नजर आई.



चंदन का तिलक और मिठाई से सजा पर्व

जेल में राखी बांधने के दौरान बहनों ने भाइयों के माथे पर चंदन का तिलक लगाया और उन्हें मिठाई खिलाई. इसके बाद उनकी कलाई पर राखी बांधी गई. इस छोटे से आयोजन में परिवार और रिश्तों से जुड़ी भावनाएं साफ नजर आईं.

कई बहनों के लिए यह मुलाकात भावुक करने वाली रही. भाई को सामने देखकर उनकी आंखें नम हो गईं. वहीं कुछ बंदी भी बहनों की बात सुनकर भावुक नजर आए. रक्षाबंधन का यह आयोजन उन बंदियों के लिए भी खास रहा, जो त्योहार के दिन अपने घर नहीं जा सके. जेल में ही उन्हें बहनों से मिलने और राखी बंधवाने का मौका मिला.



जेल प्रशासन ने किए सुरक्षा के इंतजाम

जेल अधीक्षक मानसिंह बारेट ने बताया कि रक्षाबंधन को देखते हुए जेल प्रशासन की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं पहले ही पूरी कर ली गई थीं. बड़ी संख्या में बहनों के पहुंचने को देखते हुए सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया. जेल परिसर में मुलाकात और राखी बांधने की प्रक्रिया सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराई गई. प्रशासन की कोशिश रही कि बहनों को किसी तरह की परेशानी न हो और भाई-बहन शांतिपूर्वक रक्षाबंधन मना सकें.





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