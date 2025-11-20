‘चुनरी-चुनरी’ गाने पर विदेशी पर्यटकों ने लगाए ठुमके, वीडियो वायरल

Rajasthan Viral Video: बूंदी जिले में एक अनोखा नजारा देखने को मिला. पेट्रोल पंप पर बज रहे बॉलीवुड के सुपरहिट गाने ‘चुनरी-चुनरी’ ने विदेशी पर्यटकों को भी थिरकने पर मजबूर कर दिया.
Rajasthan Viral Video: राजस्थान के बूंदी जिले में एक अनोखा नजारा देखने को मिला. दरअसल एक पेट्रोल पंप पर बॉलीवुड गाना बज रहा था. गाने को सुनकर विदेशी पर्यटकों ने पेट्रोल पंप पर खूब डांस किया. पेट्रोल पंप पर बज रहे बॉलीवुड के सुपरहिट गाने ‘चुनरी-चुनरी’ ने विदेशी पर्यटकों को भी थिरकने पर मजबूर कर दिया. यह दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं.
मिली जानकारी के अनुसार, इजरायल से आए करीब 24 सदस्यीय टूरिस्ट दल राजस्थान घूम रहे थे. इस दौरान उनकी बस बूंदी के एक पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के लिए रुकी. उसी दौरान एक किसान अपने ट्रैक्टर में तेल भरवा रहा था, जिसमें तेज आवाज़ में ‘चुनरी-चुनरी’ गाना बज रहा था.
गाने की धुन सुनते ही महिला और पुरुष पर्यटक खुद को रोक नहीं पाए और वहीं पर डांस करने लगे. किसान ने भी ट्रैक्टर आगे बढ़ाने के बजाय पूरा गाना चलने दिया और म्यूज़िक की आवाज़ थोड़ा और बढ़ा दी. विदेशी पर्यटकों को इस तरह खुलकर डांस करते देखकर पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारी और स्थानीय लोग भी मुस्कुराते रहे और उनका उत्साह बढ़ाते रहे.
पर्यटकों द्वारा किए गए इस डांस को टूरिस्ट में शामिल कुछ लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. जो सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है और सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. हालांकि ये वीडियो दो दिन पुराना बताया जा रहा है. राजस्थान की मेजबानी व फोक संस्कृति की झलक दिखा रहा है.
यह दृश्य एक बार फिर साबित करता है कि भारतीय संगीत और राजस्थान की ऊर्जा दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करती है.रेगिस्तान, किलों और रंगों की धरती राजस्थान में ऐसे अनूठे पल अक्सर देखने को मिल ही जाते हैं, जो पर्यटकों की यात्रा को यादगार बना देते हैं.
