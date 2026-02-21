Zee Rajasthan
विधायक की स्कॉर्पियो ने स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में पूर्व सरपंच की मौके पर मौत

Bundi Road Accident: बूंदी जिले में हिण्डोली क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई. घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने शव को नेशनल हाईवे पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और हाईवे जाम कर दिया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Feb 21, 2026, 06:55 PM IST | Updated:Feb 21, 2026, 06:55 PM IST

Bundi Road Accident: राजस्थान के बूंदी जिले में हिण्डोली क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, खानपुर कांग्रेस विधायक सुरेश गुर्जर की स्कॉर्पियो कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी.

यह हादसा हिण्डोली क्षेत्र में पेंच की बावड़ी के आगे बासनी गणेशजी के सामने हुआ. जिसमें स्कूटी सवार बाबू सिंह मीणा गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना से परिवार और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया.

घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने शव को नेशनल हाईवे-52 पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. विरोध प्रदर्शन के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. वाहनों की लंबी कतारें लगने से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया. तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर को सुरक्षा के तहत हिण्डोली थाने ले जाया गया.

पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों से लगातार समझाइश की जा रही है. हादसे के बाद हिण्डोली और आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल है. प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है. मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBu ndi Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

