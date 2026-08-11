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भयंकर बारिश से स्वीमिंग पूल बने बूंदी के सरकार क्वार्टर, तैरने लगे बच्चों के कपड़े-चप्पल, हनुमानगढ़ में जोरदार बारिश

Bundi/Hanumangarh Rain News: राजस्थान में मानसून जमकर बरस रहा है. बूंदी में मंगलवार सुबह करीब तीन घंटे तक तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया. सरकारी क्वार्टरों में पानी घुसा और नागदी बाजार में उफान आया. हनुमानगढ़ के टिब्बी में भी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Kuldeep Sharma
Published:Aug 11, 2026, 12:12 PM IST | Updated:Aug 11, 2026, 12:12 PM IST
भयंकर बारिश से स्वीमिंग पूल बने बूंदी के सरकार क्वार्टर, तैरने लगे बच्चों के कपड़े-चप्पल, हनुमानगढ़ में जोरदार बारिश
Image Credit: तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया.

Bundi/Hanumangarh Rain News: राजस्थान में सावन की बारिश का दौर जारी है. मंगलवार सुबह बूंदी में मौसम ने अचानक करवट ली और करीब तीन घंटे तक जमकर बारिश हुई. तेज बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई. नदी-नालों में भी जलस्तर बढ़ गया. वहीं हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी सहित कई इलाकों में रिमझिम बारिश हुई, जिससे उमसभरी गर्मी से लोगों को राहत मिली. बारिश को धान की फसल के लिए भी फायदेमंद माना जा रहा है.

बूंदी में तीन घंटे तक हुई तेज बारिश

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बूंदी में मंगलवार सुबह अचानक मौसम बदला और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया. करीब तीन घंटे तक लगातार हुई तेज बारिश से शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया. बारिश के कारण नदी-नालों का जलस्तर भी बढ़ गया. तेज बारिश के बाद शहर में कई जगह पानी के तेज बहाव और जलभराव की स्थिति देखने को मिली.

बारिश के चलते आमजन को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा. शहर के कई इलाकों में सड़कों और निचले स्थानों पर पानी जमा हो गया, जिससे स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं.

सरकारी क्वार्टरों में घुसा बारिश का पानी

बूंदी में ड्रेनेज सिस्टम की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सरकारी क्वार्टरों में भी बारिश का पानी घुस गया. क्वार्टर परिसर में पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. हालात ऐसे रहे कि बच्चों के कपड़े तक पानी में तैरते नजर आए.

स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण हर बार परेशानी का सामना करना पड़ता है. लोगों ने जिम्मेदारों पर जल निकासी व्यवस्था को लेकर ध्यान नहीं देने और लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं.

नागदी बाजार में भी आया उफान

तेज बारिश का असर बूंदी के नागदी बाजार क्षेत्र में भी देखने को मिला. यहां बारिश के बाद पानी का उफान नजर आया. बाजार और आसपास के इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने से आमजन को परेशानी हुई.

स्थानीय लोगों के अनुसार, तेज बारिश के दौरान पानी की निकासी नहीं होने से कई इलाकों में पानी जमा हो जाता है. इससे दुकानदारों और राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. लोगों ने प्रशासन से जल निकासी व्यवस्था को बेहतर करने की मांग की है.

हनुमानगढ़ में कई जगह रिमझिम बारिश

उधर, हनुमानगढ़ जिले में भी मंगलवार सुबह कई स्थानों पर बारिश हुई. टिब्बी इलाके में सुबह-सुबह बादल बरसे. बारिश के बाद कस्बे की गलियों में पानी जमा हो गया. बारिश तेज नहीं होने के कारण लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत मिली और मौसम सुहाना हो गया.

सावन की बारिश से क्षेत्र के लोगों को गर्मी से राहत मिलने के साथ किसानों को भी उम्मीद जगी है. धान की फसल के लिए यह बारिश फायदेमंद मानी जा रही है. किसानों के लिए समय पर होने वाली बारिश फसल की जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है.

बारिश से राहत के साथ जलभराव ने बढ़ाई परेशानी

बूंदी और हनुमानगढ़ में हुई बारिश से जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, वहीं बूंदी में जलभराव ने शहर की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए. बूंदी में तीन घंटे की तेज बारिश के बाद सरकारी क्वार्टरों और शहर के कई इलाकों में पानी भर गया. वहीं हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में बारिश के बाद गलियों में पानी जमा हुआ, लेकिन मौसम सुहाना होने से लोगों ने राहत महसूस की. किसानों के लिए भी बारिश को धान की फसल के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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