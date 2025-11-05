Zee Rajasthan
कार्तिक पूर्णिमा 2025: केशोरायपाटन में भक्तों की भीड़, चंबल घाट पर गूंजे जयकारे

Rajasthan news: बूंदी के केशोरायपाटन में कार्तिक पूर्णिमा पर चंबल नदी में पवित्र स्नान और दीपदान के लिए श्रद्धा का सैलाब उमड़ा. भगवान केशव राय जी का विशेष रत्न जड़ित श्रृंगार किया गया. स्नान के साथ ही 15 दिवसीय कार्तिक मेले का भव्य शुभारंभ हुआ.

Published: Nov 05, 2025, 06:16 PM IST | Updated: Nov 05, 2025, 06:16 PM IST

कार्तिक पूर्णिमा 2025: केशोरायपाटन में भक्तों की भीड़, चंबल घाट पर गूंजे जयकारे

Bundi Kartik Mela 2025: धार्मिक नगरी केशोरायपाटन में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को चंबल नदी के घाटों पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा. अल सुबह 3 बजे से ही दूर-दराज के क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था, जिन्होंने पवित्र चंबल नदी में स्नान कर भगवान केशव राय जी के दर्शन किए.

दीपदान और विशेष श्रृंगार
श्रद्धालुओं और महिलाओं ने पवित्र स्नान के बाद दीपदान किया और पूरे कार्तिक मास की कथा का विधिवत समापन किया. इस दौरान चंबल के घाटों से लेकर केशव राय जी के मंदिर तक हजारों श्रद्धालु भगवान के जयकारे लगाते हुए पहुंचे. मंदिर के मुख्य पुजारी लोकेश शर्मा ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भगवान केशव राय जी का विशेष रत्न जड़ित श्रृंगार किया गया. सुबह 4 बजे मंगला आरती और 5 बजे श्रृंगार आरती की गई. मंदिर परिसर में दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं. हजारों श्रद्धालुओं ने परिक्रमा परिसर के विभिन्न देवों में पूजा-अर्चना कर परिक्रमा पूरी की.

भंडारों में उमड़ी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था
कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर केशव मित्र मंडली समेत एक दर्जन से अधिक संस्थाओं द्वारा भव्य भंडारों का आयोजन किया गया. इन भंडारों में पूरी, सब्जी, हलवा और खीर जैसे अल्पाहार के स्टॉल लगाकर श्रद्धालुओं का आदर-सत्कार किया गया, जहाँ प्रसादी के लिए भारी भीड़ उमड़ी.

पुलिस प्रशासन ने मेला स्थल, भंडारा स्थल और मंदिर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एसडीआरएफ (SDRF) और एनडीआरएफ (NDRF) की टीमें तैनात रहीं. चंबल में स्नान और दान-पुण्य के साथ ही 15 दिवसीय कार्तिक मेले का विधिवत शुभारंभ हो गया, जिसके तहत अब रासलीला और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

