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बूंदी में जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप, घर में घुसकर महिलाओं पर हमला

Bundi News: राजस्थान के बूंदी जिले के मोहनपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर कथित तौर पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया. हमले में 70 वर्षीय नारायणी बाई और उनकी बहू गंभीर रूप से घायल हो गईं. दोनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और थाना अधिकारी ने लूट की घटना से इनकार करते हुए इसे जमीनी विवाद से जुड़ा मामला बताया है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 09, 2026, 11:38 AM|Updated: Jul 09, 2026, 11:38 AM
बूंदी में जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप, घर में घुसकर महिलाओं पर हमला
Image Credit: Bundi NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान के बूंदी जिले के सदर थाना क्षेत्र के मोहनपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक हिंसक घटना सामने आई है. लंबे समय से चल रहे जमीन संबंधी विवाद ने उस समय गंभीर रूप ले लिया जब 8 से 10 लोग कथित तौर पर एक घर में घुस गए और परिवार पर हमला कर दिया. आरोप है कि हमलावरों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया, जिससे घर में मौजूद 70 वर्षीय नारायणी बाई और उनकी बहू गंभीर रूप से घायल हो गईं. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए.


जमीनी रंजिश बनी हमले की वजह

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पीड़ित परिवार और दूसरे पक्ष के बीच काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी पुरानी रंजिश के चलते कथित तौर पर हमलावर एकजुट होकर पीड़ित के घर पहुंचे और अचानक हमला कर दिया. वारदात के दौरान महिलाओं के साथ मारपीट की गई, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आईं. परिजनों ने तत्काल दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है.


पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायल महिलाओं के बयान भी दर्ज किए हैं. साथ ही घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है और हमले में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है.


थाना अधिकारी ने लूट की बात से किया इनकार

सदर थाना अधिकारी भंवर सिंह ने स्पष्ट किया है कि शुरुआती जांच में मामला लूट का नहीं बल्कि जमीनी विवाद का प्रतीत हो रहा है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर लूट की जो बातें सामने आ रही हैं, उनकी पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस के अनुसार फिलहाल जांच का केंद्र बिंदु पुरानी रंजिश और जमीन का विवाद है.


आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश

पुलिस ने बताया कि हमले में शामिल आरोपियों की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि मामले में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं जिला अस्पताल में भर्ती दोनों महिलाओं का इलाज जारी है और चिकित्सकों की निगरानी में उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद मामले के सभी तथ्यों का खुलासा किया जाएगा.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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