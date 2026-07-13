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बारिश के लिए बूंदी में घासभैरूजी की निकली सवारी, चूरमा बाटी का भोज

Bundi News : जब भी बारिश कम होती है, बूंदी में सालों पुरानी पंरपरा को निभाया जाता है. इस बार भी नैंनवा के बम्बूली गांव में घासभैरूजी की पारंपरिक सवारी निकाली गयी, ताकि लोक देवता खुश हो जाएं और भरपूर पानी बरसे.

Edited byPragati Pant
Published: Jul 13, 2026, 09:25 AM|Updated: Jul 13, 2026, 09:25 AM
बारिश के लिए बूंदी में घासभैरूजी की निकली सवारी, चूरमा बाटी का भोज
Image Credit: बूंदी के बम्बूली गांव घासभैरूजी की सवारीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bundi News : बूंदी के नैनवां के बम्बूली गांव में अच्छी बारिश की कामना को लेकर निकली घासभैरूजी की पारंपरिक सवारी निकाली गयी. गांव के बाहर सामूहिक चूरमा-बाटी बनाकर भोज हुआ. ये परंपरा सालों पुरानी है, जो इंद्रदेव से अच्छी वर्षा, समृद्धि और भरपूर फसल की कामना के साथ की जाती है.

बारिश के लिए निभाई गयी पुरानी परंपरा

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नैनवां उपखंड क्षेत्र के बम्बूली गांव में अच्छी बारिश नहीं होने से खरीफ की बोई गई फसलें मुरझाने लगी हैं. इससे चिंतित ग्रामीणों ने लोक आस्था और सालों पुरानी परंपरा का निभाते हुए. घासभैरूजी महाराज की पारंपरिक सवारी निकाली गयी. सवारी में बड़ी संख्या में महिला-पुरुष, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। पूरे गांव में जयकारों के बीच श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना रहा.

घासभैरूजी से अच्छी बारिश की कामना

हाड़ौती अंचल में प्रचलित मान्यता के मुताबिक में विलंब होता है, तब ग्रामीण घासभैरूजी की सवारी निकालकर इंद्रदेव से अच्छी बारिश की प्रार्थना करते हैं. इसी परंपरा के तहत युवाओं ने रस्सियों की सहायता से घास भैरूजी महाराज की प्रतिमा को हाथों से खींचते हुए गांव की प्रमुख गलियों और डीजे के साथ नाचते हुए एवं महिलाएं मंगल गीत गाती हुई विभिन्न मार्गों से शोभायात्रा निकाली. श्रद्धालुओं ने जगह-जगह तेल चढ़ाकर पूजा-अर्चना की तथा अच्छी वर्षा, भरपूर फसल, सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की.

दाल बाटी चूरमा का सामूहिक भोग

सवारी से पूर्व गांव के पंच-पटेलों ने प्रत्येक परिवार की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए घर-घर जाकर चंदा एकत्रित किया. शनिवार शाम मुनादी कर ग्रामीणों से रविवार को गांव के बाहर सामूहिक रूप से दाल-बाटी-चूरमा बनाकर भोजन करने और सभी देवी-देवताओं की सामूहिक पूजा-अर्चना में शामिल होने का आह्वान किया गया. गांव के पंडितों एवं पुजारियों ने सभी देवी-देवताओं की कामी-धूप कर चूरमा-बाटी का भोग लगाया और अच्छी वर्षा की कामना के साथ विशेष पूजा-अर्चना संपन्न कराई. इसके बाद शाम को घासभैरूजी महाराज की सवारी घासभैरूजी थानक से रवाना होकर हीरामंजी महाराज, पनघट का कुआं मोहल्ला, होली खूंट, भगवान श्री सांवरिया सेठ मंदिर, बाबा भोमियाजी महाराज थानक, खासा ऊपर, पीरजी का चबूतरा और मुख्य बाजार से होते हुए पुनः अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची. विधि-विधान से घासभैरूजी महाराज की प्रतिमा को पुनः स्थापित किया गया और जयकारों के साथ ग्रामीणों ने लोकदेवता के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त की.

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Pragati Pant

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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