बूंदी में स्टेशन पर ट्रेन से गिरा पाकिस्तानी यात्री, 2 लाख रुपये से अधिक नकदी बरामद

Bundi News: राजस्थान के बूंदी जिले में केशवरायपाटन स्टेशन के पास एक यात्री ट्रेन से गिर गया. इस घटना में यात्री के सर और हाथ पर गंभीर चोट आई. सूचना पर मौके पर पहुंची केशवरायपाटन धाना पुलिस ने सरकारी अस्पताल ले जाकर यात्री का इलाज करवाया.

इलाज के बाद पुलिस ने यात्री से पूछताछ शुरू की. पहले तो यात्री टाल मटोल करता रहा. बाद में पुलिस ने सख्ती की तो यात्री ने अपना नाम इरफान (35) पुत्र अल्लाजीता और रहने वाला पाकिस्तानी पंजाब सिंध प्रांत स्थित अलामसा गांव का बता रहा है. खुद को यह सुनकर सकते में आई पुलिस ने आनन-फानन में इरफान की तलाशी की.

तलाशी में पुलिस को इरफान के पास से 1920 यूरो (करीब 2 लाख भारतीय मुद्रा) और 46 हजार रुपए नगद भारतीय करेंसी बरामद हुई. साथ ही आधा दर्जन रेलवे टिकट भी मिले. इसमें से एक जनरल टिकट सवाई माधोपुर से मुंबई तक का मिला. बाकी के टिकट उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से होते हुए सवाई माधोपुर पहुंचने के थे.

इसके अलावा इरफान के पास से पहचान संबंधित कोई दस्तावेज और पासपोर्ट आदि कोई कागजात नहीं मिले. इस खबर से पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया. किसी पाकिस्तानी के अवैध घुसपैठ की खबर से पुलिस महकमें और खुफिया जांच एजेंसियों में हड़कंप मच गया. तुरंत फुरत में बूंदी एडिशनल एसपी उमा शर्मा ने केशोरायपाटन पहुंचकर इरफान से पूछताछ की.

पुलिस ने बताया कि फिलहाल इरफान यह नहीं बता पा रहा है कि वह कौन सी ट्रेन से गिरा. इरफान के गिरने के समय अमृतसर-मुंबई स्वर्ण मंदिर मेल निकला था. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इरफान इसी ट्रेन से गिरा हो. गिरने के बाद इरफान 3 किलोमीटर पैदल चलकर केशोरायपाटन स्टेशन पहुंचा था. यहां पुलिस को यह सुबह 11 बजे मिला था.

पुलिस ने बताया कि काफी पूछताछ के बाद भी इरफान इससे ज्यादा कुछ नहीं बता रहा है. ज्यादा जोर देने पर इरफान बार-बार अपने बयान बदल रहा है. फिलहाल इरफान के अवैध रूप से भारत आने के मकसद का भी पता नहीं चल रहा है.