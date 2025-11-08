PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बूंदी दौरा, अंता उपचुनाव में किया जीत का दावा

Bundi News: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज बूंदी पहुंचे, जहां विधायक हरिमोहन शर्मा के नेतृत्व में सर्किट हाउस पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं और नारों के साथ डोटासरा का स्वागत कर उत्साह दिखाया. डोटासरा रात्रि विश्राम बून्दी सर्किट हाउस में ही करेंगे, इसके पश्चात कल सुबह अंता के लिए रवाना होंगे.

सर्किट हाउस पर मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने अंता उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अंता की जनता इस बार भाजपा को कड़ा जवाब देगी, कांग्रेस की जीत तय है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है, और जनता महंगाई, बेरोजगारी व जनसमस्याओं को लेकर लगातार परेशान है.

डोटासरा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार केवल घोषणाओं और फोटो-ऑप तक सीमित है, जमीनी काम कम दिखाई दे रहा है.

जानकारी के मुताबिक, डोटासरा कल सुबह अंता के लिए रवाना होंगे, जहां वे उपचुनाव को लेकर पार्टी रणनीति और जनसंपर्क कार्यक्रमों में भाग लेंगे.

बता दें कि अंता उपचुनाव अब राजस्थान की राजनीति का बड़ा केंद्र बन गया है. दोनों पार्टियां यहां पूरी रणनीति के साथ काम कर रही हैं. एक ओर कांग्रेस संगठन को एकजुट रखने और पिछली उपलब्धियों को दोहराने में जुटी है, वहीं भाजपा सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सहारे जीत का समीकरण साधने की कोशिश कर रही है. अंता की जनता अब किस पर भरोसा जताती है, यह तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल पूरा क्षेत्र राजनीतिक सरगर्मी और जनसभाओं की गूंज से भरा हुआ है.



निजी अस्पताल में लापरवाही से 7 साल की बच्ची की मौत, परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप

Bundi News: राजस्थान के बूंदी शहर में एक निजी अस्पताल में लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, बूंदी स्थित माहेश्वरी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 7 साल की एक मासूम बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद अस्पताल परिसर में हंगामा मच गया.

परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने बच्ची को हाई डोज इंजेक्शन लगाया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई. इंजेक्शन लगते ही मासूम की हालत नाजुक हो गई और परिजनों ने तुरंत चिकित्सकों से जवाब मांगा. आकर्षित परिजनों ने चिकित्सक को खरी-खरी सुनाई.

घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस और भाजपा पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में परिवाद दर्ज कराया है.

कोतवाली थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है. लोगों ने मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

